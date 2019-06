Un cas de rougeole confirmé à Winnipeg

Bien que le risque de transmission soit faible, les responsables de santé de la province tiennent à prévenir les personnes qui se trouvaient aux endroits suivants à ces dates et à ces heures :

La rougeole

La rougeole est un virus extrêmement contagieux qui se transmet par voie aérienne lorsqu’une personne infectée respire, tousse ou éternue.

Les symptômes incluent une fièvre élevée, un écoulement nasal, de la toux, de la somnolence, de l’irritabilité et des yeux rouges. Des petites taches blanches peuvent apparaître dans la bouche et la gorge. Des plaques rouges peuvent apparaître sur le visage et le corps.

Les symptômes peuvent se développer de 7 à 21 jours après le contact avec une personne infectée et durent d'une à deux semaines.

La rougeole peut mener à des complications telles que l'otite, la diarrhée, la pneumonie et l’encéphalite.

Les femmes enceintes, les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli et les nourrissons de moins de 12 mois courent un risque plus élevé de complications.