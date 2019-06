Le Conseil scolaire fransaskois veut « développer une culture d’excellence »

Réunis pour la dernière séance régulière de l'année, les membres du Conseil scolaire fransaskois (CSF) veulent prioriser deux éléments essentiels en vue de la prochaine année : la formation des enseignants et la réussite scolaire des élèves.

Pour y parvenir, le CSFConseil scolaire fransaskois souhaite notamment accompagner davantage les nouveaux enseignants, en plus d’offrir des formations à propos de la diversité et de l’inclusion.

L'embauche de nouveaux enseignants et la bonification des services du CSFConseil scolaire fransaskois en orthopédagogie, notamment, sont aussi au coeur des changements en vue de la prochaine année.

Il faut mettre en place des initiatives qui ont le plus d'impacts possible pour nos élèves. [...] C'est pour ça qu'on augmente le nombre d'orthopédagogues, le nombre d'enseignants et les formations offertes au niveau du personnel enseignant , a mentionné le directeur général du Conseil des écoles fransaskoises (CEF), Ronald Ajavon.

Ces projets sont notamment possibles en raison d'une diminution du budget administratif du CEFConseil des écoles fransaskoises .

À compter de l'an prochain, ce dernier sera réduit de 4 % afin de permettre au CEFConseil des écoles fransaskoises de dépenser davantage dans les salles de classe, que ce soit par l’entremise de formations aux enseignants ou dans l’organisation d’activités scolaires.

D'ailleurs, le CEFConseil des écoles fransaskoises pourra bénéficier de 1,5 million de dollars supplémentaires dans son budget global comparativement à l’année dernière.

Budget global du Conseil des écoles fransaskoises 2018-2019 : 39 558 228 $

2019-2020 : 41 149 867 $

De nouvelles écoles prochainement?

Alpha Barry a indiqué que le projet de construction de trois nouvelles écoles francophones à travers la province est toujours sur la table, même si peu de choses ont évolué au cours des dernières semaines.

M. Barry s’est tout de même montré optimiste quant au déménagement des élèves de l’École Valois, à Prince Albert.

Le projet suit son cours lentement, mais sûrement. J'ai pu rencontrer le ministre de l'Éducation, Gordon Wyant, il y a deux semaines et il veut répondre aux besoins de la communauté de Prince Albert. Il faut quand même s'assurer que c'est bien fait , a-t-il souligné.

Le président du Conseil scolaire fransaskois, Alpha Barry, souhaite mettre en place toutes les conditions gagnantes pour les élèves. Photo : Radio-Canada / Marouane Refak

La prochaine rencontre des membres du CSFConseil scolaire fransaskois aura lieu le 11 octobre à Saskatoon.

Avec les informations de Charles Lalande