3e lien : boom immobilier à prévoir à l’est de la Rive-Sud?

On va aller développer des terrains dont les coûts sont inférieurs et ça va avoir comme effet d’attirer les populations et résidents vers la Rive-Sud. Je pense que c’est le principal impact que ça pourrait avoir , affirme François Des Rosiers, professeur titulaire au Département de finance, assurance et immobilier à l’Université Laval, en entrevue à l’émission Première Heure.

Il s’attend également à ce que le troisième lien génère de l’activité économique, et ce, sur les deux rives du fleuve Saint-Laurent.

Ça va également stimuler le développement commercial en conséquence sur la Rive-Sud, mais également, peut-être, à Québec, dans le secteur de Beauport, et conforter, consolider encore le pôle commercial qui existe déjà , prédit l’économiste et urbaniste.

Pressions inévitables

Le ministre des Transports, François Bonnardel, s’est voulu rassurant jeudi sur la protection des terres agricoles situées le long du tracé.

Malgré cela, François Des Rosiers croit que les pressions des promoteurs et des résidents pour changer la vocation de certains territoires afin d’y permettre le développement immobilier seront inévitables.

Personnellement, je pense qu’il va y avoir énormément de pression. Écoutez, lorsqu’on place une infrastructure de cette envergure-là, on ne peut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas de conséquences , soutient-il.

Les pressions vont être là et éventuellement, ça va encourager le développement. Penser le contraire, ce serait aller à l’encontre de tout ce qu’on voit partout lorsqu’on implante une autoroute. François Des Rosiers, professeur titulaire, Département de finance, assurance et immobilier, Université Laval

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a dévoilé jeudi le tracé retenu pour la construction du troisième lien. Photo : Radio-Canada

Pertinence à démontrer

François Des Rosiers s’interroge par ailleurs sur la pertinence d’investir 4 ou 5 milliards de dollars dans la construction d’un troisième lien.

Il rappelle que l’Enquête origine-destination a démontré que la majorité des automobilistes de la Rive-Sud qui empruntent les deux liens existants, le pont de Québec et le pont Pierre-Laporte, circulent à l’ouest une fois sur la Rive-Nord.