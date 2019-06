Windsor a la palme du plus grand festival de films organisé par des bénévoles au Canada

Le Festival international du film de Windsor (WIFF), a reçu l’an passé plus de 140 films provenant de 21 pays. Il s'agit de chiffres jamais atteints par un autre festival de films organisé par des bénévoles au pays.

C’est le Festival international du film de Toronto (TIFF) qui a fait cette annonce vendredi.

La fréquentation du WIFF pour l'édition 2018 a atteint le nombre record de 28 574 personnes.Vincent Georgie, directeur général et programmeur en chef du WIFF s’est félicité de cette importante croissance de l'événement.

Il s'agit d'un jalon important que nous observons depuis le lancement du Festival international du film de Windsor il y a 15 ans , a-t-il déclaré.

Laura Good, directrice de Film Circuit pour le Festival international du film de Toronto, s'est rendue à Windsor pour célébrer cette réalisation l'équipe du WIFF.

C'est incroyable ce que vous et vos bénévoles avez accompli en si peu de temps , a dit Good. Vous avez mis Windsor sur la carte pour les cinéphiles et ce festival incroyable ne fera que gagner en popularité. Nous sommes fiers de soutenir le WIFF , a-t-elle déclaré.

Un prix pour le cinéma canadien

Dans le cadre des festivités, le WIFF a également annoncé le lancement de son Prix du film canadien, un prix annuel qui récompensera un film canadien projeté au festival et qui sera doté d'une bourse de 10 000 $.

Pour célébrer cette réalisation et pour remercier la communauté, le WIFF en partenariat avec le LiUNA! Bluesfest Windsor, présentera une projection gratuite du gagnant du Prix du public du festival de 2018, The Russian Five, réalisé par Joshua Riehl. La projection gratuite aura lieu 9 juillet au Windsor Festival Plaza.

La prochaine édition du WIFF aura lieu du 1er au 10 novembre prochain.