Une chanson reprise par Whitney Houston remixée par DJ Kygo

Cette fin de semaine, on pourra danser sur une chanson peu entendue enregistrée en 1990 par Whitney Houston et qui a été dévoilée vendredi.

Whitney Houston avait repris Higher Love, de Steve Winwood, dans son album de 1990 I'm Your Baby Tonight. Mais la chanson était seulement incluse dans le CD vendu au Japon. Le producteur et DJ norvégien Kygo vient de sortir une reprise de cet enregistrement.

La nouvelle version de Higher Love a été mise en ligne vendredi. L'originale de Steve Winwood est sortie en 1986 et a atteint la première place du palmarès Billboard.

Kygo, connu pour avoir repris le succès de Selena Gomez It Ain't Me, va présenter Higher Love au Festival de la fierté Utopia dimanche à New York.

Whitney Houston est morte en 2012 à l'âge de 48 ans.