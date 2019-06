Un service de garde pour adultes ferme ses portes avec un mois de préavis au Yukon

Le propriétaire de Helping Hands Adult Day Care, Danny Lewis, prend soin de cinq adultes qui utilisent ses services pendant des journées complètes ou des demi-journées.

Or, vendredi marque la fin du programme, fondé par le père de Danny Lewis, puisque le gouvernement territorial lui a annoncé au début du mois de juin que « ses services n’étaient plus assez efficaces pour le Ministère » et que son contrat ne serait pas renouvelé.

« Le contrat prend fin lors du dernier jour de juin, ce qui nous a simplement laissé un mois pour fermer boutique », explique M. Lewis.

Les cinq clients de la garderie pour adultes seront transférés à d’autres organismes dès le 1er juillet, selon Danny Lewis.

« Le Ministère ne nous a jamais dit que nous ne faisions pas un bon travail ou que nos services étaient trop chers », s’indigne le propriétaire de Helping Hands Adult Day Care.

« Plus souvent qu’autrement, nous nous faisions dire à quel point notre travail était important pour la communauté. »

Une extension de trois mois qui n’était « pas anormale »

Selon Danny Lewis, son organisme et le gouvernement territorial renégocient un contrat tous les ans. Il n’était pas anormal que le Ministère prolonge de trois mois un contrat existant afin de finaliser des détails de la prochaine mouture.

Lorsque son contrat a été prolongé plus tôt cette année, il n’a donc pas été alarmé.

Ce qu’il ignorait alors, c’est que le gouvernement a employé cette prolongation pour placer ses clients auprès d’autres organismes.

Selon Danny Lewis, ni les clients, ni les personnes qui en ont la charge, ni même certains travailleurs sociaux du gouvernement n’étaient au courant de la situation.

J’ai senti que [le gouvernement] m’a complètement manqué de respect. Danny Lewis, propriétaire de Helping Hands Adult Day Care

« C’était comme si on m’avait balayé sous le tapis, en me disant : “désolé, nous pensons que tu ne travailles pas assez bien et on préférerait donner le contrat à quelqu’un d’autre” », raconte-t-il.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales n’a pas répondu à Radio-Canada pour commenter la situation.

Danny Lewis avance que sa députée, Kate White, a écrit une lettre à la ministre de la Santé et des Services sociaux, Pauline Frost, mais que cette dernière n’y a pas encore répondu.