Le CSFP défend son choix de Galway pour la nouvelle école francophone à Saint-Jean

Dans un communiqué, le conseil scolaire souhaite expliquer de nouveau les raisons qui ont donné préséance au terrain de Galway plutôt que celui de Mount Pearl , en réponse à l'article de Radio-Canada sur les estimations de coût du projet de construction.

Ce reportage montrait que, selon une analyse préparée par le CSFPConseil scolaire francophone provincial , le quartier Galway serait un emplacement sexy, fancy, moderne pour une nouvelle école francophone de 500 places à Saint-Jean. L’achat du terrain ciblé par le CSFPConseil scolaire francophone provincial coûterait toutefois 1,5 million de dollars de plus qu’un autre terrain de la même taille à Mount Pearl.

Le communiqué du conseil scolaire, envoyé vendredi, liste une quinzaine de facteurs ayant donné préséance au choix du site de Galway. Il soutient que le terrain à Galway est plus accessible aux autobus et favorise le recrutement des jeunes de l’ouest de la région de Saint-Jean.

Il soutient aussi que, même si Galway demeure un quartier en développement, il sera bientôt rempli d’ habitations diverses et inclura également l’un des plus grands centres commerciaux de la province .

À la suite du reportage de Radio-Canada, les députés des trois partis politiques se sont questionnés publiquement sur le choix du terrain à Galway et le coût global du projet de construction de 56 millions de dollars proposé par le conseil scolaire.

Le ministre des Transports et des Travaux publics, Steve Crocker, a indiqué qu’il n’est pas convaincu que le projet, tel que proposé, est justifié .

Dans son communiqué de presse, le CSFPConseil scolaire francophone provincial explique que les estimations de coûts soumis à la province sont plus élevées que pour une école normale parce que le projet soumis à la province comprend à la fois la construction d’un centre scolaire et d’un centre communautaire .

Les estimations de coûts soumises au gouvernement sont approximatives et seront précisées par le gouvernement et le CSFP au fur et à mesure que le projet avance.

Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrador