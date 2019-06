Des ours noirs forcent la fermeture du parc Kejimkujik pour la longue fin de semaine

Le parc Kejimkujik sera fermé à partir de vendredi soir jusqu’à lundi. La direction du parc réévaluera la situation mardi et les mesures de protection resteront en place tant et aussi longtemps que les ours seront sur le rivage. Les animaux s’y rendent afin de trouver de la nourriture et il n’est pas inhabituel de les voir s’y promener.

Les visiteurs qui s’aventurent dans le parc vendredi avant sa fermeture devraient se promener en groupes de trois personnes ou plus et s’assurer de faire assez de bruit pour ne pas surprendre les ours. Les autorités déconseillent d’amener des animaux de compagnie comme des chiens dans le parc vendredi.

En réduisant les risques de rencontres entre des ours et des humains grâce aux lignes directrices et aux fermetures, Parcs Canada encourage le comportement naturel de l'ours noir et réduit les risques de comportement à risque pouvant survenir lorsque les ours s'habituent à l'homme , a déclaré Parcs Canada.

Si les visiteurs rencontrent un ours noir, il est conseillé de lui faire face, de faire du bruit, de lever les bras pour paraître plus grand, de reculer lentement et de signaler l'incident à un agent des parcs.