Des hôtels de Québec se modernisent

L'hôtel Château Laurier vient de s'offrir un tout nouveau hall d'entrée à 1,6 million de dollars. Matériaux nobles, luminosité et superficie augmentée : l'établissement quatre étoiles a mis le paquet pour attirer les touristes.

Les murs extérieurs ont été démolis et reconstruits pour créer plus d'espace et l'ajout de fenestration offre une nouvelle vue sur la place Georges V, souligne la directrice générale de l'hôtel, Aude Lafrance-Girard.

Je pense que ça va nous permettre de nous démarquer. Aude Lafrance-Girard, directrice générale de l'hôtel Château Laurier

Le nouveau hall d'entrée de l'hôtel Château Laurier Photo : Radio-Canada

L'hôtel Hilton n'échappe pas à la tendance. Il compte fermer ses portes pour un an dès le 1er janvier 2020 pour effectuer des travaux majeurs. Le montant qui sera investi dans les travaux n'a pas encore été dévoilé.

Du côté de l'hôtel Le Concorde, les propriétaires comptent injecter 2 millions de dollars pour moderniser l'établissement. Les travaux seront réalisés cet automne. Restos Plaisirs allouera pour sa part près de 700 000 $ à la rénovation du restaurant italien, le JAJA au rez-de-chaussée de l'établissement quatre étoiles.

Avec les informations de Tifa Bourjouane