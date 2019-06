L’alcool autorisé dans certains parcs provinciaux albertains

Le gouvernement conservateur veut ainsi assouplir des règles inutiles restreignant la consommation d’alcool , a expliqué le premier ministre dans un message vidéo au cours duquel il trinque avec son ministre de l’Environnement et des Parcs, Jason Nixon.

Les sites concernés seront clairement identifiés par des panneaux et il ne sera permis de boire que si on consomme également de la nourriture, entre 11 h et 21 h.

Seuls certains sites de pique-nique sont visés dans les parcs sélectionnés.

Les parcs où l’alcool sera permis : Beauvais Lake Cypress Hills Dinosaur Provincial Park Little Elbow Spray Valley Fish Creek Cobble Flats Miquelon Lake Pigeon Lake William A. Switzer Sir Winston Churchill Beaver Lake Whitney Lakes Saskatoon Island

Le gouvernement a préféré ne pas autoriser l’alcool trop près des plages afin d’éviter d’éventuelles nuisances, a précisé l’attachée de presse du ministre Nixon, Jess Sinclair.

Le ministère évaluera l’effet de ces changements à l’automne avant de peut-être modifier à nouveau les règles.