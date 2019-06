L'enrochement de Mont-Louis sera moins temporaire que prévu

Le projet prévoit une protection de la berge plus en harmonie avec le paysage, mais aussi la réparation du pont à l’entrée ouest de Mont-Louis.

La porte-parole, ministère des Transports, Claire Pouliot, assure que des spécialistes du gouvernement et de l’Université du Québec travaillent à élaborer un plan qui sera présenté à la population en temps et lieu. On veut vraiment faire un ouvrage qui va lutter contre la submersion aussi de la route parce qu'on sait que la route est menacée aussi et qui va en même temps conserver la beauté du lieu.

Le pont de Mont-Louis devrait faire partie des travaux. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Un projet qui avait soulevé des critiques Lorsque l'enrochement avait été fait, des résidents avaient accepté les travaux à contrecœur. Ils estimaient que les pierres défiguraient le paysage de la municipalité touristique. Les travaux avaient même été arrêtés le temps que les responsables du Ministère viennent leur expliquer le projet.

Le pont de l'entrée ouest de Mont-Louis est sérieusement endommagé. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Le maire, Guy Bernatchez, ajoute qu'il pourrait y avoir des brise-lames dans la baie et même une voie de contournement derrière la municipalité en cas de fermeture de la route.

Mais ce projet majeur n'aura pas lieu avant au moins huit ans estime l'élu. L’enrochement temporaire en ce moment, l’a prouvé, il fait la job, mais on s’entend que c’est temporaire. Le Ministère parle plutôt d'un projet à moyen terme sans donner plus de détails.

J'aime mieux être patient, attendre deux, trois, quatre ans de plus et avoir de quoi qui va être durable dans le temps, plus beau, plus efficace. Ça va être un héritage beaucoup plus avantageux pour les générations futures. Guy Bernatchez, maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis

Le maire assure que les contribuables de Mont-Louis n'auront rien à payer dans le futur projet. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Lorsque les études seront terminées, les responsables promettent qu'il y aura des rencontres publiques pour informer les résidents. Toutefois, personne ne peut dire précisément quand elles auront lieu. Le maire promet de faire une présentation avant deux ans.

Personne ne peut dire à combien s'élèvera le montant de cet ouvrage, mais le maire assure qu'il n'en coûtera rien au contribuable de Mont-Louis.