Enerkem perd son président et cofondateur

Vincent Chornet est décédé des « suites d'une longue maladie ». Il a été « été actif jusque dans les derniers moments ». La semaine dernière, il échangeait encore des courriels avec des membres de son équipe.

Le Sherbrookois était aussi le cofondateur de l'entreprise avec son père Estaban.

Enerkem, qui compte 200 employés, produit des biocarburants et des produits chimiques verts à partir de déchets. « Si nous sommes aujourd'hui en voie d'établir un nouveau standard en ce qui a trait à la gestion intelligente des matières résiduelles et la production de biocarburants et produits chimiques renouvelables, c'est en grande partie grâce à lui. Son legs est immense », indique-t-on dans un communiqué.