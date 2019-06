Petit guide pour la fête du Canada 2019

Quel artiste voir, et à quelle heure? Faut-il prévoir des files d’attente et apporter de l’eau? Sera-t-il possible d’acheter de la nourriture sur le site? À quelle heure sont les feux d’artifice? Où est situé le meilleur endroit pour les voir? Est-ce que le cannabis sera permis? Les questions abondent lorsque vient le temps de se préparer à fêter le Canada et affronter la foule massée sur la colline du Parlement. Voici un guide.

Où?

Les trois sites principaux sont la colline du Parlement, le parc Major’s Hill et le Musée canadien de l’histoire.

Le point d’entrée pour accéder à la Colline sera situé devant la Cour Suprême. Pour les personnes à mobilité réduite, l’entrée sera située à l’intersection des rues Bank et Wellington.

Contrairement aux années antérieures, les files d’attente devraient avancer rapidement, tiennent à rassurer les organisateurs de l’événement.

Le public pourra remplir bouteilles et gourdes à des stations d’eau, et il sera possible d’acheter de la nourriture sur les sites.

Qui voir?

La journée débutera à 8 h avec une cérémonie algonquine sur la colline du Parlement.

L’Orchestre du Centre national des Arts (OCNA) fera une rare apparition sur la grande scène à compter de midi. Des artistes comme K’Naan et Alan Doyle suivront. Les Ballets Jazz de Montréal (BJM) présenteront un extrait du spectacle hommage à Léonard Cohen Dance Me. Karim Ouellet sera le seul à offrir un spectacle entièrement en français sur l’heure du midi.

En soirée, toujours sur le site de la Colline, les spectacles reprendront dès 18 h 45. Marie-Mai, Coeur de Pirate, The Strumbellas, Brett Kissel, William Prince et Crystal Shawanda seront des festivités.

Iskwé, Les Salesbarbes, Corneille, Élage Diouf, Corneille et Tokyo Police Club se succéderont quant à eux sur la scène au parc Major’s Hill. Il y aura aussi de l’animation de foule et des jeux pour enfants tout au long de la journée.

Le Musée canadien de l’histoire (MCH) sera ouvert et l’entrée sera gratuite le 1er juillet. Il sera possible d'y voir Bleu Jeans Bleu, Monica Ethier et DJ Shub, entre autres, sur une scène extérieure.

Le cannabis sera-t-il permis?

Comme les célébrations de la fête du Canada sont fréquentées par des familles, Patrimoine canadien encourage « fortement » les fêtards à faire « preuve de jugement » afin d’offrir un événement sans fumée. Cela étant dit, il est légal de fumer du cannabis en tout temps sur les sites de la CCN, comme le parc Major’s Hill.

Comment s’y rendre?

Il faut prévoir plusieurs fermetures de routes, notamment les rues près de la colline du Parlement, du parc Jacques-Cartier. Le pont Alexandra sera lui aussi interdit d'accès aux véhicules.

Le transport en commun des deux côtés de la rivière sera gratuit, lundi, et des navettes seront en opération.

Il y aura également des stations de vélo surveillées près des trois sites principaux.

À quelle heure, les feux d’artifice?

Le ciel s’illuminera dès 22 h et le spectacle durera 15 minutes.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la colline du Parlement n’est pas le meilleur endroit pour voir les feux d’artifice. Il est plutôt suggéré aux spectateurs de se rendre au parc Major’s Hill ou de s'installer le long de la rivière des Outaouais, soit sur la rue Sussex, à Ottawa, soit sur la rue Laurier, du côté de Gatineau.

Est-ce qu’il fera beau?

Pour l’heure, le site d'Environnement Canada prévoit une journée ensoleillée avec un maximum de 29 degrés Celsius.