Marathon, ville la plus active de l'Ontario

La petite municipalité de Marathon, dans le Nord de l’Ontario, a remporté la palme de la ville la plus active de la province au défi Ensemble, tout va mieux, de ParticipAction. Un prix que la ville n'a pas remporté en raison de son nom, mais plutôt grâce aux efforts de ses résidents.

Les citoyens d'un peu partout au pays étaient encouragés à noter leurs minutes d'activité physique pendant les 17 jours qu'a duré la compétition. Marathon a enregistré plus de 1,8 million de minutes d'activités physiques. C'est l'équivalent de plus de 32 000 heures et 1300 jours.

En étant au sommet du podium des villes Ontariennes, Marathon se mérite du même coup un prix en argent de 20 000$.

La population de Marathon sera consultée afin de déterminer comment cette somme sera dépensée, selon Michèle Lajeunesse, coordinatrice de la promotion de la santé pour l'équipe de santé familiale de Marathon. On a plusieurs idées et on a vraiment hâte de développer un plan dans les prochaines semaines.

Quelques idées communes étaient d'ajouter un nouveau terrain de ballon-panier extérieur, de refaire la surface de nos terrains de tennis, ou ajouter de l’équipement d'entraînement dans nos parcs. Michèle Lajeunesse, coordinatrice de la promotion de la santé pour l'équipe de santé familiale de Marathon

Rappelant que les résidents des communautés du Nord de l’Ontario ont une espérance de vie moindre que les autres dans la province, Mme Lajeunesse espère que ce défi incitera les gens à adopter un mode de vie sain et actif.

On espère que ça va encourager la population du Nord de l’Ontario à continuer d’augmenter leur niveau d’activité physique afin d’améliorer notre santé , soutient-elle.

À lire aussi : Enderby déclarée ville la plus active au Canada

C'est la ville d'Enderby, en Colombie-Britannique, qui a été consacrée communauté du Canada la plus physiquement active. La localité du nord de l'Okanagan se trouve non loin devant Marathon, alors qu'Enderby a enregistré près de deux millions de minutes d'activité.