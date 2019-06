Les ventes d’albums de Queen propulsées par le film Bohemian Rhapsody

Les acteurs Ben Hardy, Rami Malek, Gwilym Lee et Joe Mazzello avec les membres du groupe Queen Roger Taylor et Brian May lors de la première du film Bohemian Rhapsody Photo : Reuters / Eddie Keogh

Un rapport bisannuel de Nielsen Music souligne que la musique du film, qui a gagné quatre Oscars en février dernier, est en tête des ventes pour les six premiers mois de 2019. L’album de Queen Greatest Hits 1 est en deuxième position.

Queen a vendu plus de 731 000 albums, et les chansons du groupe ont été téléchargées plus de 1,3 million de fois.

En février dernier lors des Oscars, Queen est devenu le premier groupe rock à ouvrir la cérémonie. Ils ont chanté deux des grands succès du groupe : We Will Rock You et We Are the Champions.

Brian May de Queen et Adam Lambert ouvrent la cérémonie des Oscars le 24 février 2019 Photo : AFP/Getty Images / VALERIE MACON

Des ventes en hausse pour Shallow

La prestation aux Oscars de Lady Gaga et Bradley Cooper, très remarquée, a fait bondir les ventes de Shallow, la chanson phare du film Une étoile est née.

Lady Gaga a aussi remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale pour cette mélodie romantique qui a été téléchargée plus de 648 000 fois, selon le rapport.

Elton John en profite aussi

Le film biographique sur la vie d’Elton John, Rocketman, a aussi engendré une augmentation de 138 % des ventes d’albums du compositeur-interprète britannique dès la première semaine après la sortie du film, le 31 mai dernier.

Une scène tirée du film Rocketman Photo : YouTube / Paramount Pictures

Le rapport de Nielsen Music compile les ventes et les téléchargements réalisés entre le 4 janvier et le 20 juin 2019.