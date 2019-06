Claude Thibault est officiellement candidate du Parti libéral

L'investiture a eu lieu jeudi soir, à Rouyn-Noranda.

Claude Thibault avait été candidate libérale lors de l'élection fédérale 2015 dans la même circonscription.

L'ancienne directrice générale de 48e Nord International a œuvré lors des dernières années à Ottawa au sein des cabinets de l'équipe de Justin Trudeau.

Elle a récemment acquis le restaurant Chez Oeufs, à Rouyn-Noranda.

Je suis plus convaincue que jamais que l'Abitibi-Témiscamingue va avoir une représentation libérale lors des prochaines élections. D'une part, la campagne de 2015 m'a carrément transformée , a-t-elle déclaré en entrevue à Des matins en or.