Léger ralentissement de la croissance du PIB en avril

Statistique Canada précise que, en avril, les industries productrices de biens ont progressé de 0,4 % et les industries productrices de services, de 0,2 %.

Des hausses et des baisses ont été observées en parts presque égales parmi les 20 secteurs d'activité.

Le secteur de l'extraction minière, de l'exploitation en carrière et de l'extraction de pétrole et de gaz a progressé de 4,5 % en avril, ce qui s'explique surtout par une hausse de 5,5 % dans le sous-secteur de l'extraction de pétrole et de gaz.

Le secteur du commerce de gros a progressé pour un quatrième mois de suite en avril, de 1,4 %, tous les sous-secteurs sauf un ayant affiché une hausse.

Le secteur de la construction a lui aussi augmenté, de 0,2 %.

En revanche, le secteur de la fabrication s'est contracté de 0,8 % en avril, la baisse de la fabrication de biens durables ayant plus que contrebalancé la hausse de la fabrication de biens non durables.

Il s’agit, selon Statistique Canada, du repli mensuel le plus prononcé dans ce secteur depuis août 2017.

Le commerce de détail a lui aussi affiché un repli en avril, de 0,1 %, après deux mois de croissance.