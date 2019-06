Un premier candidat à la succession de Luc Ferrandez

Projet Montréal a peut-être trouvé celui qui succédera à Luc Ferrandez comme maire de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Luc Rabouin se lance dans la course à l'investiture, pour lequel aucun autre candidat ne s'est manifesté jusqu'à maintenant. Il est directeur du développement stratégique de la Caisse d'économie solidaire Desjardins.

J'arrive à une étape dans ma carrière où je me dis que c’est à mon tour d’assumer cette responsabilité-là , a fait Luc Rabouin, en entrevue avec Radio-Canada.

Membre et donateur du parti Projet Montréal depuis plusieurs années, le candidat souligne vouloir poursuivre le legs de Luc Ferrandez.

Pour moi, Luc Ferrandez a fait œuvre de défrichage. C’est lui qui a ouvert la voie. Plusieurs de ses initiatives qui étaient controversées il y a 10 ans sont reprises dans plusieurs arrondissements et d’autres villes. Moi, mon intention, c’est de continuer dans la même direction, de garder le cap de ce qui est déjà amorcé , ajoute-t-il.

M. Rabouin voit sa possible investiture comme une manière de conjuguer les efforts de Projet Montréal et de la Ville pour « créer des projets de plus grande envergure encore ».

C’est un de mes facteurs de motivation. On a actuellement une occasion incroyable sur le Plateau d’avoir une administration de Projet Montréal à la ville-centre, donc ça ouvre des possibilités de collaboration , indique-t-il.

L'aspirant maire, qui a travaillé plusieurs années pour le Centre d'écologie urbaine de Montréal ainsi que dans le secteur de l'entrepreneuriat social, dit vouloir « mettre son expérience au bénéfice des intérêts collectifs ».

Luc Ferrandez Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Luc Ferrandez a régné pendant 10 ans sur l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal avant de démissionner de son poste de maire en mai dernier.

Selon nos informations, l’ancien conseiller de Valérie Plante Glenn Castanheirane ne se lancera pas dans la course à sa succession. Il soutiendra plutôt la candidature de Luc Rabouin.

L'élection à la mairie du Plateau-Mont-Royal se tiendra le 6 octobre prochain.

Avec la collaboration de Romain Schué