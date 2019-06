C’est un rapport accablant qu’a publié vendredi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) à l’endroit du CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) et du Conseil Atikamekw d’Opiticiwan.

Ces services ne respectent pas les critères minimaux requis pour répondre au caractère adéquat du service prévu à la Loi sur la protection de la jeunesse et ne sont pas toujours dispensés dans le meilleur intérêt des enfants , tranche la Commission dans son enquête systémique sur les services dispensés aux enfants en famille d’accueil de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

Figurent parmi les constats : pairage inadéquat, familles accréditées même si elles pouvaient présenter un risque pour les enfants, signalements retenus pour abus sexuels et physiques et notes d’écarts, parfois répétées et même ignorées, pour mauvais traitement psychologique ou négligence.

Dans son rapport, la Commission conclut que les droits des enfants hébergés en famille d’accueil de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 ont été lésés.

La Commission a analysé 88 dossiers d’enfants, 60 dossiers de famille d’accueil accréditées et obtenu le témoignage de plus de 150 personnes.

Elle émet 64 recommandations au président-directeur général et au directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS MCQ, à la directrice de la protection sociale et au directeur des services sociaux du Conseil des Atikamekw d’Opiticiwan, au ministre délégué à la Santé et aux services sociaux ainsi qu’à la ministre de la Justice.

L’enquête a été autorisée le 17 janvier 2017 dans la foulée d’une décision judiciaire qui avait entaché la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) du CIUSSS MCQ.

