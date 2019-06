Inauguration du pont Samuel-De Champlain

EN DIRECT - Après quatre ans de travaux et des investissements de près de 4,5 milliards de dollars, le nouveau pont Samuel-De Champlain sera inauguré officiellement ce matin, à Montréal.

Le ministre fédéral de l'Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, les mairesses de Montréal et de Brossard, Valérie Plante et Doreen Assaad, seront notamment présents à la cérémonie, ainsi que des représentants du Conseil du patronat.

Après une bénédiction autochtone, le chant de l’hymne national par les Petits Chanteurs du Mont-Royal et des discours, François-Philippe Champagne doit dévoiler un buste en bronze de Samuel de Champlain.

La traditionnelle coupe du ruban sera remplacée par un ruban qui sera, au contraire, noué, pour signifier la réunion des différentes communautés vivant près du pont.

En entrevue avec Céline Galipeau un peu avant la cérémonie, le ministre Champagne a qualifié le pont d'élégant et de moderne.

« On a l’impression que Montréal nous tend la main » , a-t-il dit.

Ouverture complète lundi

L’événement ne signifiera pas cependant l’ouverture complète du pont. Les automobilistes devront attendre jusqu’à lundi pour pouvoir l’emprunter en direction sud, en raison de travaux encore en cours.

Le pont est toutefois ouvert en direction de Montréal depuis lundi.

La construction du nouveau pont était rendue nécessaire, car le pont Champlain était rendu au bout de sa vie utile. Ce dernier sera d'ailleurs fermé dès vendredi soir, puis démantelé.