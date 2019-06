Très long week-end en perspective sur les voies rapides de Montréal

Le week-end de la fête du Canada sera loin d’être reposant sur le réseau routier montréalais où les automobilistes devront composer avec la fermeture du vieux pont Champlain, les entraves dans l'échangeur Turcot, le retour des feux d'artifice et des dizaines d'autres chantiers dans les rues de la ville.

Bien que la mise en service complète du pont Samuel-De Champlain vers la Rive-Sud, lundi matin à 11 h, soit un événement heureux pour de nombreux automobilistes, le raccordement des bretelles et des sorties à la nouvelle structure nécessitera la fermeture totale du vieux pont Champlain dès vendredi soir 22 h, et ce, jusqu’à l’ouverture officielle du nouveau pont, lundi avant-midi.

Agrandir l’image Les ponts de la Rive-Sud seront particulièrement problématiques ce week-end. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Tout le couloir de l’ancien pont sera affecté avec notamment la fermeture complète de l’autoroute 15 sud et de l’autoroute 10 est vers la Rive-Sud, de vendredi 22 h à lundi 11 h entre l’échangeur Turcot et l’entrée du boulevard Taschereau, à Brossard.

L’autoroute 10 est (Bonaventure) sera donc fermée à la hauteur de la sortie 2 pour l’avenue Pierre-Dupuy de vendredi 22 h à lundi 11 h.

Sur l’île des Sœurs, toutes les entrées pour l’autoroute 15 sud seront fermées selon le même horaire. Une voie demeurera cependant ouverte via l’entrée du boulevard Gaétan-Laberge pour la 15 sud afin de pouvoir accéder à l’île des Sœurs.

Agrandir l’image Tout le couloir du pont Champlain sera affecté par les fermetures et entraves ce week-end. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Du côté de Brossard, la bretelle de la route 132 est pour l’autoroute 10 vers l’est sera fermée de vendredi 22 h à lundi 11 h.

La bretelle de la route 132 ouest pour l’autoroute 10 est sera aussi fermée selon le même horaire.

Ouverture spéciale du pont Champlain

La fermeture de vendredi soir ne marquera cependant pas la fermeture définitive du vieux pont Champlain puisqu’une voie sera rouverte sur le pont et l’autoroute Bonaventure (10 Est) samedi soir de 19 h à 1 h du matin pour compenser la fermeture du pont Jacques-Cartier en raison du début de l’Internationale des feux Loto-Québec. Cette voie ne permettra d’accéder qu’à la route 132, sur la Rive-Sud.

Agrandir l’image Pendant cinq heures samedi les automobilistes pourront emprunter le vieux pont Champlain vers la Rive-Sud. Photo : Radio-Canada / Ministères des Transports du Québec

Pont Victoria

Pour compenser la fermeture du pont Champlain vers la Rive-Sud lors de ce long week-end de la fête du Canada, les deux voies du pont Victoria seront aussi ouvertes en direction de la Rive-Sud à partir de vendredi soir 22 h jusqu’à lundi matin 11 h.

Échangeur Turcot

En plus des travaux de raccordement du nouveau pont Champlain, les automobilistes devront aussi être patients dans l’échangeur Turcot où plusieurs fermetures et entraves sont à prévoir à commencer par la fermeture de l’autoroute 15 sud (Décarie) dans l’échangeur Turcot de vendredi 23 h 59 à lundi matin 5 h.

La bretelle de l’autoroute 20 est qui mène à la 15 nord sera aussi fermée selon le même horaire.

La bretelle de la 720 ouest (Ville-Marie) pour l’autoroute 15 nord (Décarie) sera également fermée de vendredi 23 h 59 à lundi 5 h.

Trois voies sur quatre seront fermées sur l’autoroute 15 nord (Décarie) entre l’échangeur Turcot et le tunnel Notre-Dame-de-Grâce selon le même horaire.

Agrandir l’image Plusieurs fermetures sont à prévoir dans l'échangeur Turcot au cours du long week-end de la fête du Canada. Photo : Radio-Canada / Ministère des Transports du Québec

Dès le lundi 1er juillet, une voie sur quatre demeurera fermée jusqu’à la fin août sur l’autoroute 15 nord (Décarie) dans le secteur de la rue Sherbrooke et du tunnel Notre-Dame-de-Grâce.

Dans le secteur de l’échangeur Turcot, la rue Notre-Dame Ouest sera complètement fermée entre le boulevard Monk et l’avenue de Carillon (sous l’échangeur Turcot), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Le chemin Glen sera également fermé entre les rues Saint-Jacques et Sainte-Catherine (sous l’A-720), de vendredi 22 h à lundi 5 h.

Retour de l'Internationale des feux Loto-Québec

Le pont Jacques-Cartier est l'une des pièces maîtresse de l'Internationale des feux Loto-Québec. Photo : Moment Factory

À tous ces chantiers routiers s’ajouteront dès ce week-end les fermetures de rues dans le cadre de l’Internationale des feux Loto-Québec qui se déroulera du 29 juin au 27 juillet dans le secteur du pont Jacques-Cartier.

Par conséquent, celui-ci sera fermé dès 20 h 30, et ce jusqu’à 23 h 30 samedi soir pour la tenue du feu d’artifice tout comme l’autoroute Ville-Marie qui sera elle aussi fermée en direction est de 20 h 30 à 23 h 59.

Pont Honoré-Mercier

Rappelons que jusqu’au 20 juillet prochain, la circulation sur le pont Honoré-Mercier vers Montréal se fera à contresens sur le pont en direction de Kahnawake à raison d’une voie par direction.

Le passage des camions de trois essieux et plus est interdit sur le pont aux heures de pointe les jours de semaine de 5 h à 9 h 30, en direction de Montréal et de 15 h à 19 h, en direction de la Rive-Sud.