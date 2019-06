Le Camp Canawish élargit sa mission

On veut permettre à des gens de découvrir qui est l'autre, peu importe qui est l'autre , affirme le président-directeur général du Camp Canawish, Jean-Denis Guignard.

Un projet-pilote en collaboration avec COSMOSS Kamouraska, La Traversée, Tandem-Jeunesse, Projektion 16-35 et l'Association des personnes handicapées du Kamouraska a récemment permis de réunir 24 jeunes de divers horizons à l'occasion d'un camp nommé Mawi, qui signifie ensemble en malécite.

Une vingtaine de jeunes ont participé au premier camp Mawi du Camp Canawish, à Rivière-Ouelle. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

On avait le mandat de travailler autour d'espaces de socialisation pour les jeunes adultes qui viennent de différents milieux, qui ont différentes trajectoires de vie. [...] On a cumulé les énergies et on s'est dit qu'on allait créer un séjour en nature, un lieu de socialisation qui va aller plus loin que des courts moments , explique l'agente de concertation de COSMOSS Kamouraska, Lisandre Bergeron-Morin.

Pendant quatre jours, les participants ont pu prendre part à des ateliers de djembé, de yoga et d'écriture, notamment, mais surtout, profiter d'une immersion en pleine nature.

Se retrouver dans la nature, c'est pas vraiment quelque chose qu'on fait très souvent dans la vie et ça permet juste de prendre un break, de te vider la tête et de repartir sur un bon pied. Joël Fillion, participant

Pour un autre participant, Thomas Zacharie-Roy, l'expérience permet aussi de découvrir des gens vivant avec un handicap, vers qui il ne serait pas allé spontanément.

Thomas Zacharie-Roy est venu au Camp Canawish par l'entremise de l'organisme Tandem-Jeunesse de La Pocatière. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Je crois qu'on n'est pas nécessairement à l'aise avec ces personnes-là... En tout cas, moi, je ne sais pas trop comment les aborder, mais là, ça se fait naturellement et je suis super content , explique-t-il.

Assurer la survie du camp

Même si ce type de camp réunissant différents types de clientèle en est à l'étape du projet-pilote, le directeur général du Camp Canawish croit qu'il est porteur pour assurer la survie de son organisation.

On travaille sur un plan d'affaires de cinq ans afin d'assurer une certaine pérennité au camp. On veut développer de nouveaux créneaux qui vont nous permettre de soutenir la mission qu'on fait auprès des personnes ayant une déficience intellectuelle et autres. Jean-Denis Guignard, président-directeur général du Camp Canawish

En 2018, le Camp Canawish avait dû cesser ses activités en raison d'un manque de personnel. Pour ne pas se retrouver dans la même situation cette année, ses administrateurs ont commencé à recruter dès le mois d'octobre afin d'embaucher les 30 personnes nécessaires au fonctionnement du camp.

Le président-directeur général du Camp Canawish, Jean-Denis Guignard Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

En raison de la suspension de ses activités, le camp a perdu d'importantes subventions. Il a été relancé cette année grâce à un fonds de secours de 150 000 $, dont 50 000 $ proviennent du gouvernement du Québec.