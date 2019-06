Le crise du logement complique la vie de certains sinistrés des inondations

Au total, 105 sinistrés des inondations à Gatineau sont toujours pris en charge par la Croix-Rouge, et bon nombre d'entre eux se cherchent en ce moment un nouveau logement.

Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), le taux d’inoccupation est de 1,2 % à Gatineau, alors qu'il était de 3,8 % à la même période lors de la dernière crue printanière en 2017. Une cinquantaine de ménages étaient toujours à la recherche d'un logement en début de semaine à Gatineau.

Plusieurs de ces sinistrés, qui savent ou se doutent que leur résidence ne pourra être reconstruite, sont en ce moment à la recherche d'un nouveau logement.

D'autres sinistrés qui attendent que des rénovations à leur maison ou leur logement soient complétées, doivent eux aussi trouver un nouvel endroit pour habiter, ne serait-ce que pour quelques mois.

C'est une question de délai , affirme le vice-président de la Croix-Rouge pour le Québec, Pascal Mathieu, en entrevue à Radio-Canada.

Si quelqu'un espère que ses rénovations seront bientôt être terminées et que sa maison sera habitable dans quelques semaines, ça ne vaut pas la plein de chercher un logement. Si la personne sait qu'elle en aura pour des mois, dans ces cas-là, on incite fortement les gens à trouver un logement, et il y a de l'aide gouvernementale pour ça. Pascal Mathieu, vice-président de la Croix-Rouge pour le Québec

Selon la Croix-Rouge, l'expérience des inondations de 2017 et de la tornade qui a frappé Gatineau en septembre dernier a permis à la Ville de Gatineau et à l'organisme d'être mieux préparés et d'agir de façon pro-active en vue de la crue printanière de 2019.

La rue Jacques-Cartier a encore une fois été inondée à la hauteur du Quai des Légendes. Photo : Radio-Canada / Jean-François Poudrier

La Ville de Gatineau nous a prévenu à la Croix-Rouge depuis l'hiver dernier , affirme M. Mathieu. Déjà dans le cadre des tornades, il était évident qu'on serait confronté à une crise du logement. On a mis en place des démarches pour aider les familles touchées par les tornades à se reloger ce qui fait que quand les inondations ont frappé on avait déjà une structure en place pour faire un effort additionnel, et on a incité les familles victimes des inondations à faire leurs démarches très tôt pour éviter de frapper une situation problématique.

La Croix-Rouge présentera dans quelques semaines un bilan de la situation pour l'ensemble de la province.