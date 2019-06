Défilé des Raptors : la police nie ne pas avoir secouru un bébé à temps

La police de Toronto qualifie de « non fondées » les allégations selon lesquelles son temps d'intervention lors du défilé des Raptors le 17 juin serait en cause dans la mort d'un enfant.

Le bébé en question est mort à l'hôpital le 19 juin, deux jours après avoir eu un malaise durant les célébrations de la victoire des Raptors au centre-ville.

Les policiers indiquent avoir été contactés vers 13 h 40 par les ambulanciers. La mère s'était aperçue que son enfant ne bougeait plus.

Un VUS de la police s'est rendu sur les lieux et a mis six minutes pour amener le bébé et les ambulanciers à l'hôpital, selon une déclaration conjointe de la Ville de Toronto, de la police et de la compagnie propriétaire des Raptors (MLSE).

Les allégations selon lesquelles les ambulanciers et la police n'arrivaient pas à se rendre sur les lieux ne sont pas fondées , peut-on lire dans le communiqué.

La déclaration ne précise pas toutefois combien de temps les premiers secours avaient pris au départ pour se frayer un chemin au sein de la foule jusqu'au bébé, avant qu'il ne puisse être transporté à l'hôpital.

De son côté, le président de l'Association des policiers de Toronto, Mike McCormack, affirme que ses membres ont été « frustrés » de la situation.