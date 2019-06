L’ancien ministre Raymond Bachand s'adresse aux syndiqués de l’ABI

L’ancien ministre des Finances à l’Assemblée nationale Raymond Bachand s'adresse aux employés de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) en lock-out depuis le 11 janvier 2018, dans une lettre publiée vendredi dans différents médias.

M. Bachand se dit préoccupé au plus haut point par le conflit de travail et affirme avoir écrit avec son regard d’ancien homme politique, mais surtout avec celui d’un ancien PDG du Fonds de solidarité de la FTQ .

L'ancien ministre libéral débute d’ailleurs son texte avec prudence. Je me dois de souligner que je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit, et surtout pas au syndicat, bien au contraire. Tout au long de notre histoire, ceux-ci ont été des acteurs importants de changements et d’apports économiques positifs.

Selon lui, le Syndicat des Métallos doit faire preuve d’ouverture face à la plus récente offre patronale, surtout après plus de 17 mois de difficile conflit de travail.

Ce scénario doit être considéré avec la plus grande des attentions. Raymond Bachand

Qualifiant l’usine de poumon économique d’une région , il plaide que le temps est venu de tendre la main et de panser les plaies .

Il faut savoir saisir les occasions quand elles se présentent et lorsque l’histoire s’écrit. Il y a rarement des solutions parfaites. Les compromis honorables font partie de la condition humaine et honorent ceux et celles qui les acceptent pour prendre en compte l’intérêt collectif de toute une société.

De plus, Raymond Bachand considère qu’avec le prix actuel de l’aluminium et la fatigue des cadres qui tiennent les dernières cuves ouvertes, une suspension des activités de l’usine de Bécancour serait catastrophique pour la région de la Mauricie et l’industrie de l’aluminium au Québec .

L’intérêt de tout le Québec passe par la continuité des activités d’ABI. Raymond Bachand

Il termine sa lettre en souhaitant un dénouement positif pour éviter une mise en veille ou la fermeture définitive des activités de l’usine.

Je voulais prendre le temps de partager cette réflexion avec les travailleurs syndiqués de l'ABI. L’avenir de votre usine et la prospérité de votre région en dépendent , écrit-il.

En voyage en Europe, Raymond Bachand a préféré ne pas commenter sa lettre lorsque contacté par Radio-Canada.