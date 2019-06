Canicule en Europe : le record de chaleur battu en France

La barre des 45 degrés Celsius a été dépassée pour la première fois en France, avec 45,1 degrés Celsius atteints à Villevieille, dans le sud du pays, battant le record de chaleur d'août 2003 (44,1 degrés Celsius), année d'une canicule restée traumatisante dans la mémoire nationale en raison des 15 000 décès qu'elle avait provoqués.

Dans les rues des villes méridionales, les personnes âgées en particulier rasaient les murs dès avant 8 h pour faire leurs courses. J'y vais à l'ouverture, le soleil brûle déjà et on sent la pollution , explique Suzette Allègre, 81 ans, marchant avec peine, son filet de courses à la main, un chapeau sur la tête et des lunettes de soleil sur le visage.

Ensuite, je vais rentrer et me barricader chez moi, fenêtres et volets fermés avec le ventilateur , dit cette « fille du sud » qui a « toujours bien supporté la chaleur » mais qui redoute « cette canicule de fin du monde ». Dans la petite épicerie, les rayons eau et brumisateurs ont été dévalisés, au grand désespoir de Sonia Tavernier, qui doit prendre la route des vacances dans l'après-midi avec ses deux enfants en bas âge dans une vieille voiture non climatisée.

Les températures pourraient atteindre des niveaux encore jamais observés en France. Photo : AFP/Getty Images / LUDOVIC MARIN

Venu du Sahara, l'air suffocant pousse le thermomètre à des sommets inexplorés jusqu'ici: ce sont des « valeurs encore jamais observées en France » métropolitaine, avertit Météo France.

Instruite par les ratés de 2003, les autorités avaient placé quatre départements du sud de la France pour la première fois en vigilance rouge, la plus sévère, qui impose notamment la mobilisation des services d'urgence et des mesures de précaution renforcées pour les personnes les plus vulnérables.

Deux morts en Espagne

En Espagne, où les températures dépassent déjà souvent les 40 degrés, un jeune de 17 ans qui moissonnait en Andalousie est mort d'un « coup de chaleur », selon les autorités.

Un homme de 93 ans s'est aussi écroulé jeudi soir alors qu'il marchait dans le centre-ville de Valladolid, dans le nord du pays. Il est décédé « à cause d'un coup de chaleur », a indiqué vendredi une porte-parole de la police locale.

34 des 50 provinces d'Espagne sont en état d'alerte incendie, notamment la Catalogne, où les pompiers combattent un feu qui a déjà parcouru 6500 hectares et qui reste hors de contrôle.

Les pompiers tentent de le circonscrire, mais, explique David Borrell, chef des pompiers catalans, le travail est compliqué par des pics à 44 degrés « et des niveaux d'humidité très bas ».

En France, un enfant de 6 ans, de nationalité syrienne, a été grièvement blessé jeudi soir après avoir été projeté en l'air par le jaillissement provoqué par l'ouverture d'une bouche à incendie dans une banlieue de Paris.

Des touristes se protègent du soleil en visitant les moulins de Consuegra, en Espagne. Photo : Reuters / Susana Vera

Plusieurs records battus

Jeudi, les records pour un mois de juin sont tombés un à un dans une grande partie de l'Europe : 38, degrés Celsius en République tchèque, 38,6 degrés Celsius en Allemagne, 38,2 en Pologne, et 43,5 dans le sud de la France.

En Italie, c'est dans le nord-ouest qu'il devrait faire le plus chaud, avec jusqu'à 40 degrés Celsius dans le Piémont, ou 39 degrés Celsius à Gênes et en Toscane. Un sans-abri de 72 ans a été retrouvé mort jeudi matin à Milan, victime d'un malaise dû à la chaleur.

Ce genre d'épisode est appelé à se répéter avec le réchauffement planétaire, a rappelé le président français Emmanuel Macron.

Nous allons devoir changer notre organisation, notre façon de travailler […], construire différemment , a-t-il prévenu depuis Tokyo, soulignant une nécessaire « adaptation de la société et de ses pratiques ».

Pourtant, il est prématuré d'attribuer cette vague de chaleur anormalement précoce au réchauffement climatique , selon une note de l'Organisation mondiale de la santé.