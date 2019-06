3 incendies dans des toitures la nuit dernière dans le sud d’Ottawa

La foudre pourrait avoir causé les brasiers. Cependant, le Service des incendies d'Ottawa confirme cette information dans seulement un cas. Des enquêtes sont en cours pour déterminer la cause des flammes pour les deux autres incidents.

Les pompiers sont d’abord intervenus vers 22 h 30 sur la promenade Ambiance.

L'incendie de la promenade Ambiance a commencé dans la toiture, selon les pompiers d'Ottawa. Photo : Radio-Canada / SB

À leur arrivée, les résidents des quatre unités de la maison en rangée avaient été évacués. Ils avaient également aidé une femme âgée, habitant dans une unité adjacente, à sortir de façon préventive.

Les pompiers ont remarqué de la fumée provenant de la toiture. La cause précise de l’incendie fait l’objet d’une enquête.

Deux des unités ne sont plus habitables. Les résidents ont obtenu de l’aide pour se reloger.

Deux autres incendies vers 2 h du matin

Un second incendie s’est déclaré peu avant 2 h sur le croissant Brockington dans une maison unifamiliale. Deux résidents ont été évacués de façon sécuritaire et doivent être relogés temporairement.

Les flammes ont été circonscrites à la toiture et au grenier. Quelques braises ont aussi atteint une résidence adjacente, mais sans causer de dommages. Les pompiers enquêtent également sur la cause des flammes.

L'incendie survenu sur le croissant Brockington a été contenu à la toiture. Photo : Radio-Canada / SB

Le troisième incendie a endommagé la toiture d’une maison en rangée de quatre unités de la rue Waterfront peu après 2 h.

Là encore, des flammes étaient visibles dans la toiture. Dans ce cas-ci, le Service des incendies confirme que la foudre est bel et bien la cause de l’incendie. Les dommages sont estimés entre 300 000 $ et 400 000 $.

Les résidents ont été évacués. Une famille doit être relogée et les trois autres pourront regagner leur logement.