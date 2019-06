Un rendez-vous magique avec Coeur de Pirate

Cœur de pirate a donné un solide coup d'envoi au 26 e Festivoix de Trois-Rivières. Bien qu'elle se soit déjà produite sur la grande scène des Voix Populaires, elle et son équipe avaient demandé à l'organisation de revenir à la plus petite scène des Voix Multiples pour son retour au festival.

C'est sur cette scène qu'elle avait fait son entrée au Festivoix, il y a bien des années. C'était d'ailleurs un des premiers festivals auquel elle a participé.

Ce n'est pas uniquement par nostalgie qu'elle souhaitait y revenir. C'est qu'en fait, elle avait préparé un concept spécial pour son spectacle et la scène bucolique de la cour des Ursulines s'y prêtait parfaitement.

Au fond de la scène, un immense rideau irisé a été déployé. Devant, des musiciens tout vêtus de blanc s'installent. Puis, Cœur de pirate a fait son entrée vêtue d'une longue robe à fleurs. Béatrice Martin nous avait préparé un spectacle tout en douceur avec le quatuor à cordes Eska, son guitariste et son fidèle piano.

Sans sa section rythmique habituelle, la voix de Béatrice Martin s'impose et porte les textes de ses chansons avec clarté, comme en surbrillance.

Dès le début du concert, le tonnerre menace au loin et une soudaine pluie vient voler le spectacle. Les techniciens accourent, les violonistes et le guitariste se déplacent rapidement au fond de la scène pratiquement sans s'arrêter. L'artiste enchaîne les notes sans broncher. Il en faut beaucoup plus pour déstabiliser un cœur de pirate.

Dans l'assistance, des spectateurs enfilent rapidement leurs ponchos, alors que d'autres partent se réfugier sous les arbres ou sous les estrades. Le nuage passe, le temps de deux chansons, et toute l'assistance regagne sa place comme si de rien n'était.

Merci d'être restés! Cœur de pirate

Il est étonnant de constater à quel point la forme classique sied bien au répertoire de l'interprète. Elle lui donne plus de profondeur.

Mes chansons semblent tristes , nous dit Cœur de pirate avec l'envie de s'excuser.

Et pourtant, la douceur des cordes sublime ses pièces plus déchirantes, celles qu'elle n'interprète jamais en spectacle : De honte et de pardon, ou Ne m'appelle pas.

Béatrice Martin se révèle : ce sont des chansons compliquées en spectacle. Elles sont émotives pour moi.

Mais n’allez pas croire qu'on a sorti nos mouchoirs tout le long du spectacle. Béatrice Martin nous a fait rire en nous avouant que certaines de ses chansons sont censées nous faire danser : Mais c'est pas grave, ça marche pareil.

Eh oui, ça marche! Même si Loud n'était pas là pour interpréter avec elle Dans la nuit, elle a composé un nouveau couplet parce qu'elle nous avoue n'avoir aucun talent pour le rap.

Avec ce nouveau concept, Cœur de pirate a joué d'audace et a remporté son pari. Elle a touché ses admirateurs et a assurément gagné un nouveau public.

Assurément, elle obtient l'étoile du match pour cette première soirée au Festivoix.

Les vétérans du rock

Pour marquer le 30e anniversaire de l'album Rendez-vous doux de Gerry Boulet, son fils Justin et de solides musiciens ont rendu hommage au célèbre rocker québécois. Marjo est venue le rejoindre sur scène pour interpréter Les yeux du coeur et Un beau grand bateau.

Justin Boulet a marqué le 30e anniversaire de l'album Rendez-vous doux de son père Gerry. Photo : Radio-Canada / Josée Bourassa

La "filière" trifluvienne a été chaudement applaudie : Robert Saint-Laurent (The Musical Box) à la batterie, Daniel Mongrain (Voviod) à la guitare et bien sûr Breen Leboeuf, indissociable du répertoire d'Offenbach.

Encore une fois, même si la pluie menaçait de gâcher la soirée, les festivaliers se sont réunis en masse devant la scène des Voix Populaires, ne voulant pas rater cette soirée nostalgique.