Les Jeux de l'Acadie accueillent des jeunes en immersion française

Le comité organisateur voulait inviter une équipe de l'Acadie des Terres et Forêts, qui englobe le Témiscouata au Québec, le nord du Maine ainsi que le nord-ouest du Nouveau-Brunswick. Cette région avait organisé le Congrès mondial acadien de 2014.

Concours de circonstances, l'honneur de former la délégation est revenu à des jeunes en immersion française de l'école anglophone John Caldwell.

On est un beau groupe, petit, petit au niveau de la quantité, mais super au niveau de la qualité , affirme la responsable de la délégation, Caroline Rioux.

Il s'agit d'une excellente occasion d'apprentissage pour les jeunes anglophones, de le pratiquer, juste vraiment avoir plus de confiance à le parler aussi , dit-elle au sujet de la langue française.

La vingtaine de jeunes participe aux épreuves dans quelques disciplines, dont le Ultimate frisbee, l'athlétisme et le volet culturel.

Ce n'est pas tous les jours que tu te fais inviter à un événement de même. On [en profite] , souligne un membre de la délégation, Cody Michaud.

On est chanceux parce qu'on ne parle pas français tous nous autres et on est quand même invités à aller aux Jeux de l'Acadie , affirme une autre membre de la délégation, Gabrielle Dubé.

Ce n'est pas la première fois que des jeunes en immersion française participent à l'événement. Chaque fois, ils faisaient partie de délégations invitées.

Les jeunes participants qui ont déjà pu avoir un avant-goût de l'événement disent qu'ils aimeraient bien pouvoir vivre ce genre d'expérience plus souvent.

Ce serait amusant d'avoir ça pour les [anglophones]. Du monde serait plus dans les sports et ce serait amusant , estime un membre de la délégation, Caleb Beaulieu.

Malgré tout, la Société des Jeux de l’Acadie n'a pas l'intention pour le moment d'ouvrir la porte à une délégation permanente de jeunes provenant de l'immersion française.

Habituellement quand tu vas dans les événements qui se disent bilingues, ils ne sont jamais vraiment bilingues. Ils finissent tout le temps par parler en anglais. L'objectif, c'est que les jeunes viennent et voient qu'ils sont capables de faire des sports, d'avoir des activités super intéressantes, mais dans leur langue, explique la directrice générale de la Société des Jeux de l'Acadie , Mylène Ouellet-LeBlanc.

La Société des Jeux de l’Acadie souhaite tout de même continuer d'inviter ces jeunes. Elle estime que plusieurs d’entre eux ont des racines acadiennes et manquent d'occasions de les explorer.

D’après un reportage de Kassandra Nadeau