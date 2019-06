Un projet d’aérodrome à Saint-Roch-de-l’Achigan inquiète des citoyens et des élus

L'arrivée possible d'un aérodrome dans la municipalité de Saint-Roch-de-l'Achigan est loin de faire l'affaire de tout le monde. Des citoyens mécontents et des élus tentent de s'organiser.

« Je pense [que les gens] ont raison de s'inquiéter, ça va venir compromettre cette qualité de vie qu'on a à Saint-Roch-de-l'Achigan », explique Yves Prud'homme, maire de de la municipalité.

Les citoyens ont appris l'existence de ce nouveau projet d'aérodrome il y quelques semaines.

Il serait situé dans Lanaudière, sur une immense terre agricole en bordure de l'autoroute 25, où il y a peu de résidences. Mais un grand terrain de camping très fréquenté se trouve à un kilomètre et demi de distance.

Nous autres, on leur offre la tranquillité, le repos, ils viennent passer les fins de semaine, les étés avec nous autres, puis c'est certain que quand on a des avions au-dessus de la tête, on peut plus leur offrir ça. Alexandre Caron, propriétaire du Camping Horizon

C'était à Mascouche que le promoteur voulait s'installer dans un premier temps. Mais pour des questions environnementales et d'acceptabilité sociale, le projet n’a pas vu le jour. Le promoteur est donc passé au plan B.

« Ça a toujours été compliqué avec Mascouche. À Saint-Roch, la différence est qu'on a un terrain qui ne comporte pas de terrains humides, alors on n’aura pas cette difficulté à gérer. Donc ça va faire en sorte que ça pourrait être beaucoup plus rapide et on est confiants qu'on pourrait débuter les travaux au mois de septembre », indique Yvan Albert, promoteur de l’aérodrome Saint-Roch-de-l'Achigan.

Le promoteur vient de lancer une démarche de consultation publique. Mais entre temps, un millier de citoyens ont signé une pétition qui dénonce la construction de l'aérodrome.

« Le plus gros problème dans ce cas-ci est que les promoteurs sont chargés de la consultation, d'aller chercher le pouls de la population. Ils font un rapport à Transport Canada qui dit au ministre : "vous signez en bas" », estime Luc Thériault, député de Montcalm du Bloc Québécois.

De son côté, le promoteur est conscient du défi qui l'attend. « On aura à trouver des mesures d’atténuation par rapport aux préoccupations des gens et à les présenter au ministre, qui, éventuellement, va analyser la situation et prendre la décision finale », avance M. Albert.

La loi fédérale sur l'aéronautique a préséance sur toutes les lois provinciales et municipales.

D'après le reportage de Normand Grondin