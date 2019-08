Phares de Gull Harbour : une lumière dans les Prairies

S'il y a un lieu que l'on n'associe pas avec des phares, ce sont bien les Prairies canadiennes. C’est pourtant sur l’île d’Hecla, sur les rives du lac Winnipeg, au Manitoba, que se dressent depuis plus d’un siècle les phares de Gull Harbour. Dans le cadre de notre série Sur la route des vacances, nous vous emmenons à la découverte de ces édifices patrimoniaux, les seuls de leur genre dans les Prairies où ils continuent d’aider à la navigation.

Charlynne Grimolfson a encore la gorge nouée lorsqu’elle évoque le souvenir de son père qui devait grimper en haut du phare de Gull Harbour, par tous les temps et parfois au péril de sa vie.

Chaque nuit, il devait monter dans des conditions parfois très difficiles et on ne savait jamais s’il allait revenir vivant , se souvient Charlynne.

Nous avions tellement peur qu’il meure en montant cette tour, car elle était ouverte aux éléments.

Charlynne Grimolfson tient dans les mains le portrait de son père, Olafur Grimolfson dit « Oli », qui a été le dernier gardien du phare de l'île d'Hecla. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Son père, Oli Grimolfson, a été le dernier gardien du phare de Gull Harbour entre 1950 et 1960. Chaque nuit, perché au sommet de la structure de 23 mètres, il actionnait manuellement une lampe à kérosène dont le faisceau servait à guider les bateaux dans l’obscurité du lac Winnipeg.

Vue depuis le sommet de l'actuel phare de Gull Harbour. Sur cette photo, on distingue la maison qui a abrité la famille du dernier gardien du phare, Oli Grimolfson. Photo : Photo founie par Charlynne Grimolfson

Mon père a dû faire face à tellement de difficultés en travaillant là-bas pour sauver des vies , raconte Charlynne.

Bâtis sur l’île d’Hecla, dans le parc provincial d'Hecla-Grindstone, à des milliers de kilomètres des océans, les phares de Gull Harbour semblent faire partie du paysage depuis toujours. Aujourd’hui, ils sont associés à l’île et sont devenus l’une des principales attractions touristiques des lieux.

Le premier phare de Gull Harbour a été bâti en 1898 avec l'essor de la pêche commerciale dans la région. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Leur origine remonte à 1896, lorsque le premier phare a été construit. Il s’agit alors d’une modeste construction en bois recouverte de bardeaux, à l’extrémité d’une petite bande de terre s'avançant dans le lac Winnipeg.

Ce premier phare était équipé d’une corne de brume et d’une lampe à kérosène actionnées manuellement par un gardien qui vivait à côté.

Un siècle plus tard, ce phare est toujours debout, mais la couleur jadis blanche immaculée des bardeaux est écaillée depuis longtemps, et la structure montre des signes d’usure avancée.

Gardien du canal entre les îles Hecla et Black, le phare a été remplacé en 1926.

La cabane sommaire de bois a laissé place à une tour à claire-voie en acier de 23,5 mètres de haut, surmontée d'une lanterne installée dans une structure de bois revêtue de bardeaux.

L'actuel phare de Gull Harbour érigé en 1926 est une tour à claire-voie en acier de 23,5 mètres de haut surmontée d'une lanterne installée dans une structure de bois. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Le gardien y accédait par un escalier en acier. C’est ce phare qui est encore en service aujourd’hui.

À l’origine, cette tour était équipée d’un réflecteur rotatif manuel, d’une lampe à kérosène et d’une corne de brume. En 1961, un phare électrique a été installé et le système a été entièrement automatisé.

Si l’arrivée de l’électricité dans l’île et la modernisation du phare ont pu être vues comme un progrès, pour Charlynne Grimolfson, c’est la fin d’une époque.

Elle conserve un souvenir ému des 10 ans passés sur l'île à l’ombre du phare avec ses parents et ses quatre frères et soeurs, dans une petite maison sans électricité bâtie sur les berges du lac.

Olafur, dit « Oli », Grimolfson avec sa fille Charlynne, devant la maison dans la laquelle ils ont habité sur l'île d'Hecla. Photo : Photo fournie par Charlynne Grimolfson

Des eaux capricieuses et meurtrières

Charlynne Grimolfson se rappelle que, plusieurs fois, la présence de son père dans le phare a permis d’éviter des accidents in extremis.

Lorsqu’il y avait de la brume, les bateaux ne voyaient pas où ils se dirigeaient. S’ils s'approchaient trop du littoral, la corne de brume leur signalait qu’ils devaient s’en éloigner et revenir vers le centre du lac, raconte Charlynne.

Il y a aussi un endroit près de la pointe qui est particulièrement dangereux lorsqu’on veut la contourner. Parfois, de grandes tempêtes se forment, et les vagues deviennent très hautes. Plusieurs bateaux ont coulé dans différents endroits du lac.

Oli Grimolfson avait été embauché comme gardien de phare à son retour de la Deuxième Guerre mondiale. Ce type d’emploi était souvent réservé aux vétérans, à l’époque.

Comme beaucoup des membres de la communauté, Oli était aussi pêcheur et connaissait les dangers du lac Winnipeg. Un jour, il a bien failli être lui-même victime de ses eaux capricieuses et parfois meurtrières.

Il a failli se noyer lorsque son bateau a coulé. Comme il ne savait pas nager, il n’a survécu que parce qu’il a pu s'agripper à un morceau de son embarcation et tenir jusqu’à ce qu’on vienne le chercher, raconte Charlynne Grimolfson.

D’autres marins n’ont pas eu cette chance.

Le 24 septembre 1964, le Suzanne-E, un navire de fret de 70 tonnes a fait face à une tempête soudaine et a coulé dans le lac Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Cinq ans après l’électrification du phare de Gull Harbour, le lac Winnipeg a été le théâtre de la plus grande catastrophe maritime dans les Prairies canadiennes.

Le 24 septembre 1964, le Suzanne-E, un navire de fret de 70 tonnes a fait face à une tempête soudaine et a coulé dans le lac, à environ 3 kilomètres au nord de la pointe Grindstone. Cette nuit-là, un seul des dix marins a survécu.

Présence islandaise

Les phares de Gull Harbour, qui se dressent toujours sur une pointe de galets à l’extrémité nord de l’île d’Hecla, ne nous rappellent pas seulement la nature instable et parfois cruelle du lac. Ils sont également les témoins de l’histoire de ceux qui sont venus habiter l’île.

La présence islandaise dans l'île d'Hecla remonte à 1875, lorsque les premiers colons en provenance d'Islande se sont établis dans une bande de terre sur les berges du lac Winnipeg donné par le gouvernement canadien. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

En 1898, lorsque le premier phare a été construit, l’île d’Hecla était essentiellement habitée par des colons d’origine islandaise. Ils étaient venus 30 ans plus tôt s’installer dans la région, attirés par des terres gratuites distribuées par le gouvernement du Canada.

Le grand-père de Charlynne Grimolfson a fait partie de ces Islandais qui ont fui la misère dans leur pays pour s’établir au Manitoba. Aujourd’hui, les noms des résidents et les drapeaux islandais qui flottent sur les maisons et les bateaux de pêche rappellent aux visiteurs cet héritage encore très présent.

Il existe toujours une pêche commerciale sur le lac Winnipeg. Plusieurs familles de l'île d'Hecla, dont beaucoup descendent des premiers colons islandais, dépendent de la pêche. La navigation de plaisance est aussi très présente. Photo : Radio-Canada / Sylviane Lanthier

Quand les hommes ont commencé à faire de la pêche leur métier, le besoin d’un phare s’est fait sentir , explique Maxine Ingalls, dont la famille s’est installée dans la région en 1885 avec la deuxième vague d’immigration venue d'Islande.

Ils en avaient besoin pendant l’été et, surtout pendant l’hiver, lorsque les hommes s’aventuraient sur la glace avec des chiens pour aller pêcher sous la glace et qu’une tempête de neige se levait. Ils avaient besoin de quelque chose pour les guider vers le rivage.

Maxine Ingalls a été élevée dans l'île d'Hecla. Sa famille originaire d'Islande s'est établie dans la région en 1885. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Maxine Hingalls a été élevée dans l’île d’Hecla. Infirmière de formation et mariée à John, un policier de la GRC, elle a vécu un peu partout au Canada avant de revenir passer sa retraite sur la terre familiale, dans une coquette maison en bois face au lac.

Elle milite depuis longtemps pour la reconnaissance du patrimoine islandais de l’île et la préservation de ses phares.

Ils font partie de mon patrimoine, et je pense que beaucoup de gens dans la communauté ressentent la même chose , confie-t-elle.

Dans le cimetière du village d'Hecla, les noms sur les tombes rappellent aux visiteurs l'héritage islandais des lieux. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Malgré leurs années de bons et loyaux services, ces vestiges du temps ont pourtant bien failli disparaître.

En 2012, le gouvernement a dressé une liste de quelque 500 phares au pays qualifiés d'excédentaires. Parmi eux, les phares de Gull Harbour.

Un projet prévoyait de remplacer l’actuelle tour par un poteau de 6 mètres, du haut duquel une lumière clignoterait.

C’était sans compter l’acharnement de quelques habitants, comme Ivan Grimolfson.

Il a gagné sa vie avec la pêche dans les eaux du lac Winnipeg, comme l’ont fait d’autres membres de sa famille depuis quatre générations.

Une pétition pour sauver les phares

C'est lui, aujourd’hui décédé, qui a lancé une pétition demandant au gouvernement fédéral de sauver les deux phares de Gull Harbour.

Cette requête a finalement été entendue et, en 2016, les deux structures ont reçu la désignation de phares patrimoniaux du gouvernement fédéral en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux.

Le phare de Gull Harbour le plus récent, une tour à claire-voie de 23 mètres de haut, est toujours exploité et entretenu par la Garde côtière du Canada. Photo : Radio-Canada / Pierre Verrière

Le phare le plus ancien est passé sous la responsabilité de la province du Manitoba, qui l’a classé bâtiment historique et qui a entrepris des travaux pour restaurer la structure.

Le phare de Gull Harbour, le plus récent, est toujours exploité et entretenu par la Garde côtière du Canada. Il continue de guider les pêcheurs et les plaisanciers du lac Winnipeg.