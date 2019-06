Ce sentiment se traduit par une diminution ou encore un boycott de l’avion, et compte parmi ses adhérents la jeune militante suédoise Greta Thunberg.

Andréa Hangsin et Jérémie Boudreau, un couple de Québécois minimalistes et auteurs du blogue de voyages Les Mins, croient que la Colombie-Britannique, qu'ils ont eu la chance de parcourir, est une province fertile pour des mouvements écologiques comme celui qui s'impose en Suède.

Les auteurs du blogue de voyages Les Mins croient que la Colombie-Britannique est une province « fertile » pour des mouvements écologiques comme celui du flygskam. Photo : Offerte par Jérémie Boudreau/Andréa Hangsin

Si on en croit une étude publiée vendredi par BC Hydro, ils n’ont pas tort. Elle révèle que 75 % des Britanno-Colombiens s'inquiètent de l'effet que les voyages aériens peuvent avoir sur l'environnement.

À l’approche des vacances d’été, le tiers des personnes interrogées affirment qu'elles préféraient un voyage sur la route plutôt que des vacances nécessitant un vol, afin de réduire leur empreinte carbone.

Passer de la volonté à l’acte

Dans la lutte aux changements climatiques, l’avion est selon Lynda gagné la chose la plus facile à laquelle on peut renoncer. Photo : Shutterstock / r.classen

Lynda Gagné est professeure adjointe à l’Université de Victoria. Depuis qu’elle a entendu les messages de l'ancien vice-président américain, Al Gore, au sujet des changements climatiques, elle s’est promis de faire des changements afin réduire ses émissions de carbone.

À l’instar d’autres chercheurs universitaires internationaux, elle est signataire du manifeste No fly Climat Sci, et s’engage depuis des années à réduire au maximum ses voyages en avion. Dans la lutte aux changements climatiques, l’avion est selon elle la chose la plus facile à laquelle on peut renoncer et «une bonne place où commencer. »

Or, elle croit que le phénomène reste encore marginal.

Nous ne sommes encore qu’une minorité qui disons : c’est ma responsabilité, je vais arrêter de prendre l’avion. Lynda Gagnée, professeure adjointe, Université de Victoria

Un mode de transport énergivore

L’avion est responsable d’un peu plus de 2 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, selon l’Aviation Environment Federation Photo : evan mitsui / Evan Mitsui

L’avion fait partie des moyens de transport les plus polluants et est responsable d’un peu plus de 2 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde, selon l’Aviation Environment Federation, une ONG britannique spécialisée sur les impacts environnementaux des avions.

Matthew Chapman, coordonnateur des campagnes chez Réalité Climatique Canada, affirme que l’augmentation des populations de classes moyennes de pays dont l’économie est émergente, comme la Chine et l’Inde, ce pourcentage augmentera au cours des prochaines années.

L’étude de BC Hydro dévoile également les émissions de carbone associées aux courts vols les plus populaires en Colombie-Britannique :

Vancouver à Cranbrook : 440 kg d'équivalent CO2

Vancouver à Kelowna : 400 kg d'équivalent CO2

Vancouver à Kamloops : 360 kg d'équivalent CO2

Vancouver à Seattle : 260 kg d'équivalent CO2

Changer de mode de vie

Mêmes si les réunions virtuelles sont aujourd'hui possibles, Lynda Gagné croit que plusieurs personnes ont de la difficulté à renoncer aux voyages d’affaires et conférences internationales. Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Matthew Chapman dit connaître des gens qui font l’aller-retour Toronto-New York de façon hebdomadaire. Un mode de vie « effrayant » et néfaste pour la planète qui devrait être remis en question.

Personne n’est obligé de prendre l’avion chaque semaine pour le travail. C’est une question de choix, de mode de vie. Matthew Chapman, Réalité climatique Canada

Bien que des outils technologiques permettent aujourd’hui d’organiser des rassemblements virtuels, Mme Gagné n’est pas convaincue que l’ensemble de la communauté universitaire soit prête à renoncer « au luxe » qui accompagne souvent les voyages d’affaires et les conférences internationales.

Les gens dans les milieux académiques et les milieux d’affaires ont l'habitude des voyages, de beaux hôtels. C’est difficile d’y renoncer. Lynda Gagnée, professeure adjointe, Université de Victoria

Compenser son empreinte avec des crédits carbone

Pour les gens qui n’ont pas d’autres choix que de se déplacer en avion, Jérémie croit que les crédits carbone restent une solution envisageable, quoiqu’imparfaite.

C’est une bonne solution parce que ça a l’effet d’une taxe. Si le billet d’avion coûte 600 $, et qu’on doit payer un crédit carbone de 150 $, peut-être que les gens vont voyager moins. Jérémie Boudreau, minimaliste et blogueur de voyage

M. Chapman estime pour sa part que les crédits carbone peuvent soulager le sentiment de culpabilité , mais ils n’auront de véritable impact que s’ils deviennent obligatoires.

Renoncer à l’avion, mais pas au voyage

Pas question de renoncer aux plaisirs de voyager, mais les auteurs du blogue Les Mins privilégient les voyages locaux, qui selon eux profitent mieux à l'économie et la planète. Photo : Offerte par Jérémie Boudreau/Andréa Hangsin

C’est en voyageant qu’Andréa et Jérémie ont constaté l’ampleur de l’impact environnemental lié au tourisme. C’était complètement aberrant de voir des gens prendre l’avion de façon régulière dit Andréa.

Le couple privilégie désormais les voyages locaux, qu'il considère mieux pour l’économie locale et pour la planète.

On va voyager à travers notre province et ses alentours, en optant pour des transports durables. C’est notre solution face à cette problématique. Andréa Hangsin, minimaliste et blogueuse de voyage

M. Chapman croit aussi qu'il s'agit d'une solution à un problème qui n’est pas seulement technologique, mais aussi social et culturel.