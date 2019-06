Mort de la fillette de Granby : l'enquête du CIUSSS de l'Estrie complétée d'ici dimanche

Un plan d'action a déjà été déposé au ministère de la Santé et des Services sociaux pour éviter que de tels événements se reproduisent. Les conclusions émanant de l'enquête interne pourraient être dévoilées la semaine prochaine.

Cette enquête-là, on doit la terminer pour le 30 juin et nous allons respecter la date. Je tiens à rassurer la population. On s'était aussi engagé à convier de nouveau la population pour lui parler de l'enquête et leur dire ce que le CIUSSS de l'Estrie-CHUS devra faire pour améliorer ses services et tout mettre en oeuvre pour qu'une telle situation ne se reproduise pas , a affirmé le président et directeur général du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Stéphane Tremblay.

Invité à commenter la situation, le ministre délégué de la Santé et des Services sociaux, Lionel Carmant, a déclaré qu'avant de pouvoir réduire la liste de 1,200 enfants de l'Estrie en attente de services, il faut stabiliser le problème de main d'oeuvre à la DPJ.

Une fois que les équipes seront stabilisées, on s'attaquera au problème des listes d'attente. Je pense que le CIUSSS ici a déposé son plan et nous allons aller de l'avant avec le plan d'action local , a déclaré M. Carmant.

Rappelons que plusieurs enquêtes ont été déclenchées a la suite de la mort de l'enfant dont le père et la belle-mère font face à la justice.