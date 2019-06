Le partage de la route encore difficile à Rimouski

Des incidents comme celui-là, Valérie en a vécu plusieurs, au point où elle s’assure maintenant que les véhicules sont, selon son appréciation, « à une grosse distance » des traverses piétonnières avant de s’y engager.

Il y a beaucoup de gens qui ont des cellulaires encore à la main pendant qu’ils conduisent et des fois, on part pour traverser, mais on dirait qu’ils sont trop concentrés là-dessus.

Valérie Lepage, résidente de Rimouski