Résidence Plaisance des Îles : le chantier est lancé

Après trois ans et demi de travail, le projet de résidence pour personnes âgées a franchi, jeudi, une étape importante avec le lancement du chantier.

Le président du Conseil d'administration de la Résidence Plaisance des Îles, Léonard Aucoin, pourra terminer sa journée avec le sentiment du devoir accompli.

On a eu des moments de doutes, rappelle M. Aucoin, c'est un projet complexe. C'est un projet où on a dû faire des interventions à plusieurs niveaux, au niveau gouvernemental et privé pour s'assurer qu'on soit capable de mettre ensemble les moyens pour avoir ce projet-là.

Le président du conseil d'administration, Léonard Aucoin Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Le bâtiment, dont la construction est estimée à un peu plus de 56 millions de dollars, sera divisé en deux ailes.

Une première section de 143 logements sera destinée aux personnes âgées autonomes ou en légère perte d'autonomie.

Soixante-cinq chambres aménagées pour des patients qui reçoivent des soins spécialisés, offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Îles, occuperont la seconde partie de l’édifice.

Un étage de la résidence sera consacré aux aînés ayant des problèmes cognitifs comme l'Alzheimer.

Les responsables du projet ont aussi prévu un espace pour accueillir une vingtaine d'enfants en vue d'établir une garderie.

Le projet, selon les promoteurs, pourra permettre aux Madelinots de répondre aux besoins croissants des personnes âgées de l'archipel.

Présente pour l’inauguration du chantier, la ministre des Aînés et des Proches Aidants, Marguerite Blais, trace un lien entre le projet unique des Résidences Plaisance et les Maisons des aînés que son gouvernement s'est engagé à construire dans un premier mandat.

La ministre Marguerite Blais a souligné la qualité du projet madelinot Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Il s’agit, souligne la ministre, d’accompagner les personnes en perte d'autonomie modérée pour qu’elles puissent demeurer dans leur milieu de vie, jusqu'à la fin, sans déménager.

La ministre a aussi souligné que le modèle d’affaires, soit un organisme à but non lucratif, allait permettre aux 143 locataires d’être hébergés à coûts moindres que dans d’autres complexes d’habitation pour aînés.

La construction devrait s’étaler sur environ 18 mois. Le conseil d’administration devra d’ici là recruter 80 travailleurs.

Avec les informations de Philippe Grenier