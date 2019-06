Une sixième baleine noire de l’Atlantique Nord retrouvée morte

De plus, ce sont maintenant quatre baleines noires qui ont été retrouvées mortes en eaux canadiennes en moins de 72 heures.

C’est lors d’un vol de surveillance aérienne plus tôt dans la journée de jeudi que Pêches et Océans Canada a repéré cette sixième baleine, a annoncé en soirée le ministère fédéral. On dit maintenant analyser diverses options pour récupérer la carcasse et effectuer une nécropsie pour tenter de déterminer les causes de la mort.

Mardi, on confirmait la mort de deux baleines noires dans le golfe du Saint-Laurent, les troisième et quatrième ce mois-ci. Les carcasses ont été repérées près de la Péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, et à l’ouest des Îles-de-la-Madeleine, au Québec.

Mercredi, une cinquième baleine noire était retrouvée morte au large de l’île d’Anticosti.

En 2017, il ne restait, selon un rapport, que 411 baleines noires de l'Atlantique Nord dans le monde, dont à peine 71 femelles reproductrices.

Transports Canada réagit : les navires devront ralentir

Mercredi soir, Transports Canada a élargi une limite de vitesse imposée aux navires. Il s’agit d’une mesure préventive d’urgence , déclarait le ministre des Transports, Marc Garneau.

La nouvelle limite temporaire de vitesse de 10 nœuds est imposée aux navires de 20 mètres ou plus qui circulent dans l’ouest du golfe du Saint-Laurent, dans deux couloirs de navigation désignés au nord et au sud de l’île d’Anticosti.

Cette mesure s’ajoute à la limitation de vitesse constante imposée le 28 avril 2019 dans une vaste zone du golfe du Saint-Laurent, où les navires de 20 mètres ou plus doivent limiter leur vitesse à 10 nœuds jusqu’au 15 novembre 2019, précise le ministre Garneau.

La situation est inquiétante, expliquait la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, après l'annonce de la cinquième mortalité.