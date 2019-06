Maternelles 4 ans : les commissions scolaires de l'Outaouais se préparent

La fin de l'année scolaire a sonné et déjà les commissions scolaires en Outaouais s'activent pour préparer la rentrée de septembre. Certaines envisagent aussi l'ajout d'un plus grand nombre de maternelles 4 ans, non sans difficulté.

La rentrée 2019 s'apparente à un véritable casse-tête pour certaines commissions scolaires régionales, qui doivent jongler avec des écoles pleines à craquer, la recherche de nouveaux locaux et des défis de recrutement d’enseignants.

Pour la rentrée scolaire 2019-2020, tout est planifié. [...] C’est sûr qu'il y a des secteurs où on était en surpopulation. Donc, on a dû être inventifs , explique le directeur général de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO), Jean-Claude Bouchard.

La CSPOCommission scolaire des Portages-de-l'Outaouais dit avoir recours à une dizaine de locaux multifonctionnels, transformés en salles de classe, notamment dans le quartier du Plateau qui connaît une croissance fulgurante , selon M. Bouchard.

Dans l’est de Gatineau, des classes temporaires ont été ajoutées à l’École Jean-de-Brébeuf et à l’École internationale du Mont-Bleu pour répondre aux besoins. Les effectifs en matière d’élèves inscrits ont bondi entre 2009 et 2019, passant de 12 000 à plus de 16 000 élèves.

Au moment où je vous parle, il y a des demandes d’ajout d’espaces qui ont été faites auprès du ministère. Jean-Claude Bouchard, directeur général, Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Les préparatifs pour la maternelle 4 ans

À cela s'ajoutent les maternelles 4 ans qui continuent d'être implantées progressivement dans les secteurs défavorisés. En Outaouais, près de 13 classes pourraient être ajoutées à la rentrée 2019-2020.

Par ailleurs, si le projet de loi 5, présenté en février dernier, est adopté cet automne, tous les enfants de 4 ans, quel que soit leur milieu socio-économique, pourront accéder aux maternelles 4 ans.

Si demain matin, avec la clientèle qu’on a, on ajoute les 4 ans, c'est l'équivalent de 100 classes supplémentaires qu'on a besoin dans une commission scolaire qui est en surplus d'élèves. On a placé des demandes au ministère pour pouvoir répondre à la demande , explique M. Bouchard. Il précise que les constructions et agrandissements d’écoles à venir prévoient pour l’instant de la place pour les maternelles 4 ans.

Le directeur général de la Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais, Jean-Claude Bouchard. Photo : Radio-Canada

De son côté, le président de la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV), Éric Antoine, abonde dans le même sens. Nos locaux sont tous pleins présentement. On va avoir besoin de l'aide du gouvernement. Il va falloir possiblement agrandir nos locaux, nos écoles , précise-t-il.

Le président de la Commission scolaire des Draveurs (CSD), Claude Beaulieu, s’interroge lui aussi sur les espaces disponibles.

Présentement, on a 21 places en attente au niveau des prématernelles. [...] Est-ce qu’on va en ajouter dans tous les établissements primaires? Ça va être un gros défi si on va là. Pour la capacité d’accueil, ça va dépendre si on nous accorde un nouvel établissement primaire , explique-t-il

La porte-parole de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l'Outaouais (CSHBO), Monia Lirette, fait valoir pour sa part que les maternelles 4 ans ont été implantées progressivement au cours des dernières années.

Pour elle, le défi n'est pas de trouver le personnel enseignant, mais plutôt le personnel de soutien. Le personnel est déjà en place, planifié, à l'affût des maternelles 4 ans. Nous, le défi c'est de trouver le personnel de soutien, des professionnels, préposés pour les enfants handicapés, les techniciens en éducation spécialisée, en travail social , souligne-t-elle.

Québec a annoncé à la mi-juin un investissement de 43 millions de dollars pour quatre nouveaux projets d'agrandissement et de construction d'écoles dans la région de l'Outaouais.

Une pénurie d’enseignants toujours préoccupante

La directrice du syndicat des enseignants de l'Outaouais, Suzanne Tremblay, se réjouit du possible déploiement à grande échelle des maternelles 4 ans. Mais elle s'inquiète de la pénurie de personnel.

Il est évident qu'on manque de personnes. L'an prochain, ce sera la fin de notre convention collective et le meilleur moyen de retenir des jeunes et d'en attirer, je pense que ça va passer par de meilleures conditions de travail , estime-t-elle

Québec promet un plan sur 5 ans et t des ressources

En entrevue à Radio-Canada, le ministre québécois de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Jean-François Roberge, souligne que le « champ de déploiement » des maternelles 4 ans sera élargi dès la prochaine rentrée scolaire.

Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur Jean-François Roberge. Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Avant, on ciblait les milieux identifiés comme 8 à 10 [à l'indice de défavorisation] donc très, très défavorisés. J’ai élargi ces critères-là pour avoir des zones 6 à 10. Donc, on parle de milieux défavorisés, mais pas d’extrême pauvreté — ce qui nous permet de déployer 250 classes supplémentaires pour septembre prochain , explique-t-il.

De plus, le projet de loi 5 permettrait aux commissions scolaires et au gouvernement provincial de déployer des classes pour tous les enfants en âge d'aller à la maternelle, quels que soient les revenus des parents, sur 5 ans.

Selon le ministre Roberge, le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale en février dernier pourrait être examiné en commission parlementaire dès la mi-août et être adopté cet automne.