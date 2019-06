Débat démocrate : voici l'heure de la confrontation Biden-Sanders

Très attendu, le deuxième débat démocrate regroupera sur une même scène les deux meneurs – l'ancien vice-président Joe Biden et le sénateur indépendant du Vermont Bernie Sanders – ainsi que huit autres candidats.

S'annonçant plus enlevant que celui de mercredi, le débat permettra d'entendre quatre des cinq candidats qui dominent les sondages : la sénatrice de la Californie Kamala Harris et Pete Buttigieg, le maire de South Bend, une petite municipalité de l'Indiana, seront aux côtés de Joe Biden et Bernie Sanders.

À lui seul, Joe Biden recueille 32 % des intentions de vote selon la moyenne des enquêtes d'opinion. Il a pour l'instant plus d'appuis que les 10 candidats qui ont débattu hier soir réunis.

M. Sanders, Mme Harris et M. Buttigieg suivent avec respectivement 16,9 %, 7 % et 6,6 % des intentions de vote.

Cette joute oratoire mettra en lumière le clivage entre les deux mouvances de la formation, divisée entre sa tradition centriste – qu'incarne notamment Joe Biden – et son déplacement vers la gauche, largement sous l'impulsion de Bernie Sanders dans la foulée de la course serrée qu'il a livrée à Hillary Clinton en 2016.

Contrairement à la dernière campagne, le socialiste démocrate autoproclamé doit cependant affronter cette fois-ci une cohorte d'adversaires, dont plusieurs ont repris ses idées phares.

Les échanges offriront aussi une image contrastée entre une nouvelle génération d'élus et une vieille garde qui oeuvre en politique depuis des décennies.

Joe Biden, 76 ans, comme Bernie Sanders, 77 ans, pourrait devenir le président le plus âgé s'il était élu, tandis que Pete Buttigieg, étoile montante de 37 ans qui plaide en faveur d'un changement générationnel, serait le plus jeune.

Le débat, divisé en cinq segments, sera diffusé dès 21 h HNE sur les ondes de NBC, MSNBC et Telemundo depuis Miami.

La position des candidats sur la scène a été déterminée par leur place dans les sondages, les meneurs étant au centre et les autres, en périphérie : Marianne Williamson, auteure de livres de développement personnel et de guides spirituels;

John Hickenlooper, ex-gouverneur du Colorado;

Andrew Yang, entrepreneur;

Pete Buttigieg, maire de South Bend, en Indiana;

Joe Biden, ex-vice-président des États-Unis, ancien sénateur du Delaware;

Bernie Sanders, sénateur du Vermont;

Kamala Harris, sénatrice de Californie;

Kirsten Gillibrand, sénatrice de New York;

Michael Bennet, sénateur du Colorado;

Eric Swalwell, représentant du 15e district de Californie.

De profondes divisions marquent le premier débat démocrate

Exclue du débat des candidats vedettes, la sénatrice du Massachusetts Elizabeth Warren, désormais troisième dans les sondages selon la moyenne compilée par le site Real Clear Politics, a brisé la glace mercredi aux côtés de candidats beaucoup moins prédominants au cours d'un débat marqué par plusieurs divergences importantes.

Ces deux débats sont modérés par cinq chefs d'antenne du réseau NBC, dont Rachel Maddow et Lester Holt.

La ronde de débats subséquente aura lieu les 30 et 31 juillet prochains.