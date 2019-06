2,3 M$ investis pour dépister les retards d'apprentissage chez les enfants de l'Estrie

Québec investit plus de 2,3 millions de dollars pour améliorer le dépistage des retards d'apprentissage et les déficiences chez les enfants de l'Estrie. La somme servira aussi offrir plus de services.

Le dépistage prévu au programme « Agir tôt » passera par une plateforme informatique qui offrira des questionnaires portant sur le développement des enfants.

Dès qu'on a une inquiétude à propos d'un enfant, que ce soit l'éducatrice en CPE, les parents ou tout intervenant médical, on peut référer cet enfant au CLSC et par le biais des questions sur la plateforme, on est capable de le diriger rapidement vers le bon professionnel et par la suite intervenir avant le diagnostic, a expliqué le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, qui était de passage à Sherbrooke.

Québec évalue qu'un enfant sur quatre présente un retard de développement au moment d'entrer à l'école.

« Il y a des enfants qui passent plusieurs années de leur vie et qui n'ont pas vu de professionnels et qui ont des problématiques qui ne sont pas dépistées par les parents, note la chef du département de pédiatrie du CHUS, Dre Thérèse Côté-Boileau . Là, on va avoir un moyen d'être capable d'avoir un drapeau rouge qui dit : "ce petit loup-là ne performe pas comme les autres". »