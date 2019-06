Forage sous le fleuve pour enfouir les câbles électriques de l’île d’Orléans

Les trois câbles qui alimentent le réseau de l’île d’Orléans sont arrivés à leur fin de vie utile. Hydro-Québec a investi 20 millions de dollars pour les remplacer et faire face à l’augmentation de la demande en électricité sur l’île.

Plutôt qu’être déposés au fond de l’eau, comme c’est le cas actuellement, les nouveaux câbles seront enfouis dans un tunnel de 24 pouces de diamètre (60,96 cm) creusé à une centaine de mètres sous le fleuve, sur une longueur de 1,4 km, par forage directionnel.

Les lignes seront insérées dans des tuyaux métalliques ayant un diamètre de 6 pouces (15,24 cm) chacun, ce qui leur permettra de rester au sec. Ce procédé a été retenu afin de protéger les câbles des intempéries.

Ici, à l’île d’Orléans, on est dans une zone où il y a des marées et on doit protéger nos câbles contre le jeu des marées et surtout contre le jeu des glaces, en hiver , explique Jean-François Hallé, chef de projet pour Hydro-Québec.

Les câbles électriques seront insérés dans des conduites métalliques enfouies sous le littoral du fleuve Saint-Laurent. Photo : Radio-Canada

Mise en service en décembre

Les nouveaux câbles auront la même durée de vie que ceux actuellement en place, soit entre 25 et 50 ans. Lorsque viendra le temps de les remplacer, Hydro-Québec étudiera la possibilité d’insérer les nouveaux câbles dans les tuyaux existants.

Le forage a commencé il y a une semaine et se poursuivra jusqu’au milieu du mois de juillet. Les conduites métalliques, qui auront préalablement été assemblées par soudage, seront ensuite insérées à l’intérieur du tunnel.

Une fois cette étape terminée, les ouvriers d’Hydro-Québec feront passer les câbles dans les conduites, d’une rive à l’autre. L’opération devrait être terminée d’ici la fin du mois de décembre.

Hydro-Québec ne prévoit aucune interruption de courant sur l’île d’Orléans durant les travaux.

Avec les informations de Pascal Poinlane