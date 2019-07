Un spa-bateau dans le port de Victoria pour la fête du Canada

Les autorités portuaires de Victoria ont accordé un permis spécial à l’entreprise Hot Tub Boat Victoria pour que ses deux bateaux puissent approcher du port intérieur où se dérouleront les festivités de la fête du Canada, au pied de l’hôtel Empress et du bâtiment de l’Assemblée législative, selon un des propriétaires de l'entreprise, Tanner McLeod.

Les passagers pourront ainsi apprécier l’ambiance et admirer la vue en se prélassant dans un bain d’eau douce chauffée à 40 degrés Celsius par un four à charbon de bois, assure l'entrepreneur.

C’est très canadien : nous aimons les activités extérieures et vivre dans notre environnement. Tanner McLeod, copropriétaire de Hot Tub Boat Victoria

Les bateaux sont propulsés par un moteur électrique et manoeuvrés à l’aide d’un gouvernail. Ils peuvent accueillir six personnes chacun. L'une d'entre elles peut diriger l’embarcation à l’aide d’une barre en bois.

Ça semble contre nature d’être dans un bateau rempli d’eau et équipé d’un four , dit Tanner McLeod en riant, mais il assure que la coque en résine permet une bonne flottaison.

Tanner McLeod a eu l’idée de lancer une entreprise de bateaux-spa à Victoria quand il a appris qu’il en existait déjà en Europe et aux États-Unis, mais pas au Canada. Copropriétaire d’une autre entreprise de divertissement, The Rolling Barrel, qui organise des visites guidées de la ville à bord de véhicules à pédales, il a investi avec un partenaire dans l’achat de deux bateaux-spa à plus de 100 000 $ chacun.

Le prix d’un trajet est de 65 $ par personne et de 35 $ par bateau. Tanner McLeod assure qu’il a déjà de nombreuses réservations à compter du 6 juillet, la date officielle du lancement de ce service à Victoria.

Pendant les essais, le bateau de Tanner McLeod suscite la curiosité. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Les touristes pourront se changer dans un cabanon installé sur le quai, se plonger dans le spa dont l’eau sera renouvelée à chaque voyage, et partir explorer le port pendant 90 minutes. L’itinéraire sera le même que pour un kayak ou un canot, mais sera restreint dans un premier temps au fond du port.

La réglementation ne permet pas la consommation d’alcool à bord, mais Tanner McLeod assure que les passagers pourront apporter des boissons non alcoolisées et une collation. Chaque bateau sera équipé de gilets de sauvetage et alimenté en bouteilles d’eau.

L’homme d'affaires originaire de Calgary espère que son entreprise pourra s’étendre en Colombie-Britannique et au Canada en proposant des tours de bateau-spa sur les lacs notamment.