La mère soutient que sa famille demeure « traumatisée » par la manière dont l’école élémentaire Antonine-Maillet aurait traité son fils au courant de l’année scolaire 2016-2017. Radio-Canada ne divulgue pas le nom de l’enfant puisqu’il est mineur.

Par voie de communiqué, le Conseil scolaire Viamonde a dit ne pas avoir l’habitude de commenter les dossiers présentés devant les tribunaux, mais a tenu à « rassurer les familles qu’il met toujours tout en œuvre pour créer et de maintenir un climat sécuritaire et bienveillant dans toutes ses écoles ».

Il ajoute avoir « agi conformément à toutes ses obligations pour accommoder l’élève, et ce, dans le respect de ses devoirs et obligations en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario ».

Le jeune garçon, raconte sa mère, a trouvé difficile la transition entre la maternelle et la 1re année. L’enfant, qui avait 6 ans au moment des faits reprochés et qui n’avait jamais été violent selon elle, a commencé à montrer des signes de turbulence à l’école.

« On venait de déménager. Je venais d’accoucher d’un troisième enfant, le même jour que son anniversaire. C’était beaucoup trop de changements pour lui en même temps », se rappelle-t-elle.

Même s’il n’exhibait pas ces comportements à la maison, son fils n’arrivait pas à bien communiquer, selon elle, et la situation à l’école s’est aggravée. Le personnel a commencé à appeler sa mère pour qu'elle vienne le chercher à la suite d’incidents violents.

Layla Remy reproche au personnel de l’école d’avoir « physiquement restreint » son garçon à de multiples reprises, sans son consentement. Des agents de la police régionale de Durham auraient aussi été dépêchés sur place et leur présence aurait « terrorisé » son fils en crise.

Il y avait trois adultes sur lui. Mon enfant était plaqué contre le sol, comme fait la police, avec les mains derrière son dos. Layla Remy, mère

La mère accuse la direction de l’école de ne pas avoir assez cherché à accommoder son fils, d’avoir « manqué d’empathie » envers lui et de l’avoir « blâmé » pour ses problèmes de comportement, malgré son très jeune âge. Elle dit aussi n’avoir reçu aucun rapport d’incidents.

« En tant que femme noire, je n'ai pas vécu ce que les hommes noirs ont vécu, mais j'ai mon histoire à moi. C'était triste de voir que son histoire à lui était déjà écrite: par terre, traité comme un criminel. Il était juste un enfant », déplore-t-elle.

L'École élémentaire Antonine-Maillet à Oshawa Photo : Google Streetview

Réponse de Viamonde

Dans sa réponse déposée au Tribunal, le Conseil scolaire Viamonde rétorque que la plainte de Mme Remy est « frivole, vexatoire et empreinte de mauvaise foi ». Le Conseil écrit avoir « mis en place plusieurs stratégies pour gérer les crises du Requérant », incluant l’accès à une salle de détente, à une aide-enseignante et l’élaboration d’un « plan de sécurité ».

Ce plan de sécurité comprenait, dans des cas d’urgence, « l’emploi de mesures de restreintes physiques ». Layla Remy d’ailleurs a signé un formulaire relatif à ces mesures, mais dit avoir retiré son consentement après le premier incident, en octobre 2016. « Je leur ai dit que je ne voulais plus jamais voir mon enfant écrasé sur le sol comme ça. Ils m’ont promis de ne plus de refaire », dit-elle.

Le personnel de l’école a néanmoins poursuivi ces mesures de contention sans le consentement de la mère « faute de mesures de rechange, lors de certaines crises violentes », écrit le Conseil, qui soutient toutefois que la mère n’a retiré son consentement qu’au printemps 2017.

Le Conseil soutient que l’enfant était « entièrement en mesure de comprendre les règles du bon comportement en classe », mais qu’il a choisi à plusieurs reprises « d’employer l’usage de mots vulgaires et d’avoir recours à la violence physique ». Des parents d’autres élèves auraient « déposé des plaintes » concernant son comportement.

Layla Remy conteste cette explication et maintient que le biais racial a joué un rôle dans la caractérisation du comportement de son fils. « La directrice m’a dit que mon fils de 6 ans exhibait les caractéristiques d’un criminel. Je n’en croyais pas mes oreilles », soutient-elle.

Dans les dernières années en Ontario, plusieurs cas de jeunes enfants noirs restreints physiquement ou menottés à l’école ont défrayé les manchettes, notamment dans la région de Peel.

En 2014, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario a recommandé qu’une enquête soit ouverte après qu’il eut été démontré que les élèves noirs d’une autre école de la région de Durham, où vit la famille Remy, étaient près de huit fois plus susceptibles de faire face à la discipline que les élèves blancs.

Le conseil scolaire catholique anglais de Durham tente de recruter plus d'enseignants noirs pour lutter contre le racisme systémique, depuis une décision du Tribunal des droits de la personne. Photo : CBC

Une pratique déconseillée

Selon la psychologue spécialisée en comportement de l’enfant Vanessa Lapointe, la restreinte physique ne devrait être utilisée que dans des cas extrêmes, quand la sécurité de l’enfant ou des autres est mise en danger.

« Cependant, si la situation dégénère à un point où un enfant doit être restreint physiquement à de multiples reprises, il faut absolument évaluer pourquoi l’enfant bascule constamment en mode de survie ».

L’auteure du livre Discipline without Damage ne peut commenter sur ce cas spécifique, mais explique que la mise en place de techniques de prévention et de désescalade non violentes, tel que la création d’un lien interpersonnel fort entre l’enfant et un membre du personnel spécifique, permet de prévenir ces situations.

Dans sa réponse au Tribunal, le Conseil scolaire Viamonde soutient d’ailleurs avoir mis en place des stratégies de prévention, comme la mise en place de « zones de confort » pour réguler ses émotions à l’aide de diagrammes et de couleurs, un système de renforcement positif et l’accès à une infirmière en santé mentale. La mère, Layla Remy, soutient toutefois qu’il n’a pas eu accès à l’infirmière en santé mentale.

D’un point de vue neurologique toutefois, les conséquences à long terme de la restreinte physique répétée sur les enfants sont sérieuses, prévient Vanessa Lapointe. « Si un jeune cerveau est constamment alarmé et réactif, dans le futur, ce cerveau-là deviendra excellent à être alarmé et réactif et perdra la capacité de s'autoréguler ou s'autoapaiser ».

La psychologue spécialisée en comportement de l’enfant Vanessa Lapointe en entrevue avec CBC Photo : CBC

Retrait de l’école

Le fils de Layla Remy a éventuellement reçu, au courant de l’année scolaire, un triple diagnostic du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, du trouble de l'anxiété généralisé et du comportement précoce de la part d’un pédiatre.

Ultimement et pour cette raison, selon la mère, la direction lui aurait fortement suggéré de retirer son enfant de l’école et de l’inscrire dans une institution spécialisée. « Ils ont dit qu’ils n’avaient pas les ressources nécessaires pour l’aider ».

Un consultant externe embauché par l’école avait aussi émis cette opinion. Layla Remy s’est donc résignée à quitter son emploi pour se consacrer à l’éducation de son fils. « C’était important pour nous qu’il ait une éducation en français ».

En septembre toutefois, un psychiatre pédiatrique a invalidé le diagnostic. Layla Remy dit être retournée rencontrer la direction de l’école en espérant inscrire son fils en 2e année. « C’était une nouvelle directrice. Elle n’a rien voulu savoir, n’a même pas voulu regarder mon fils, ni regarder le diagnostic [du psychiatre] », déplore-t-elle.

Une décision du Tribunal des droits de la personne a trouvé en 2015 que dans une école de la région de Durham, où vit la famille Remy, les élèves noirs étaient près de huit fois plus susceptibles de faire face à la discipline que les élèves blancs, Photo : iStock

Dans sa réponse au Tribunal, le Conseil scolaire Viamonde conteste cette version des faits et précise que ce sont les parents du garçon qui l’ont retiré volontairement de l’école. Le Conseil ajoute que l’école a néanmoins préparé, au cours de l’été, un plan d’action visant à aider l’enfant à intégrer progressivement sa 2e année scolaire.

Layla Remy n’y croit pas un mot. « Je n’ai reçu aucun appel, aucun suivi, ni de l’école ni du conseil scolaire ».

Le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario a organisé une médiation en avril entre les deux partis, qui a échoué. La famille Remy attend maintenant une date d’audience. Elle demande des excuses officielles de la part du conseil scolaire et une compensation monétaire pour couvrir, notamment, les frais d’école à la maison.

L’enfant, qui est aujourd’hui âgé de 8 ans, va beaucoup mieux selon sa mère, même si l’idée de retourner un jour à l’école le rend nerveux et qu’il manque de confiance envers les adultes.