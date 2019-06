Le sort de la télésérie Amos Daragon entre les mains de François Legault

Le bureau du premier ministre directement, avec M. Pouliot [François], regarde le dossier. On va voir comment ils vont décider d'approcher le projet , a déclaré le ministre de l'Économie et de l'Innovation, qui était de passage à Magog jeudi pour rencontrer différents entrepreneurs et leur présenter la réforme d'Investissement Québec.

Le soutien de Québec permettrait la réalisation de 26 nouveaux épisodes du dessin animé qui devaient être diffusés à l'antenne d'ICI Radio-Canada Télé. L'ampleur du projet est estimée à 16 millions de dollars.

C'est un projet que le ministère a toujours trouvé intéressant. La difficulté qu'il y avait eu au niveau des programmes de financement, c'est que les programmes normés du gouvernement ne permettaient pas de financer IceWorks au-delà de ce qui avait été avancé en crédits d'impôt , a-t-il réaffirmé.

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation, était de passage à Magog jeudi. Photo : Radio-Canada

Aucun délai n'a été évoqué quant à une réponse, favorable ou non, pour l'entreprise.

C'est le meilleur endroit [le bureau du premier ministre]. C'est la place ultime où les décisions se prennent et je suis persuadé que MM Legault et Pouliot prendront la bonne décision , s'est limité à dire Pierre Fitzgibbon.

IceWorks Animation affirme de son côté avoir déjà perdu deux employés ce mois-ci et craint de devoir effectuer une quarantaine de mises à pied si elle n'obtient pas de financement au cours du prochain mois.

Il y a une porte d'ouverte, mais là, c'est de savoir quel genre de proposition on va nous faire et dans combien de temps. Si on n'a pas de réponse d'ici un mois, on va avoir trop perdu de monde. Ça va devenir difficile pour nous de remonter les équipes , déplore le président du studio IceWorks Animation, Sylvain Viau.