Baisse de 25 % des transferts à la prison d'Amos

Au cours des six mois précédant l'ouverture, il y a eu 903 transferts. Dans les six mois suivants, il y a en eu 680. Il s'agit d'une baisse de près de 25%.

D'un point de vue quotidien, en moyenne, cela signifie qu'il y avait plus de cinq transferts par jour. Depuis l'ouverture, on parle d'un peu moins de quatre transferts par jour.

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) atteint ainsi l'un de ses objectifs, avec la construction du nouvel établissement, soit la baisse de transferts des détenus et des prévenus.

La directrice par intérim des services correctionnels Abitibi-Témiscamingue Nord-du-Québec, Suzie Dessureault, souhaite que cette tendance se poursuive.

Nous n'avons pas d'objectif chiffré. Notre souhait est de stabiliser la clientèle, de la garder à notre établissement pour être en mesure de leur offrir le meilleur service et les meilleurs programmes possible adaptés à leurs conditions , affirme-t-elle.

Il existe toutes sortes de motifs pour effectuer un transfert; raisons médicales, légales ou encore liées à des questions de sécurité.

Dans un monde idéal, il n'y aurait aucun transport, mais nous avons parfois des documents légaux à respecter, lorsqu'un détenu, par exemple, doit comparaître dans un autre district , poursuit Mme Dessureault.

Des avocats frustrés

Selon Me Marc Lemay, qui jusqu'à tout récemment était vice-président du Barreau, la majorité des transferts concernent les prévenus. Les prévenus, ce sont les accusés incarcérés durant les procédures judiciaires. Les détenus, quant à eux, ont reçu leur sentence et purgent leur peine.

L'aile des prévenus déborde à Amos. Me Marc Lemay, avocat criminaliste

C'est clair que les prévenus sont transférés s'il sont en attente de leur enquête préliminaire ou de leur procès. Mais souvent, on ne peut pas parler à nos clients parce qu'ils sont transférés , souligne Me Lemay.

C'est inacceptable parce que tout le monde sait que les discussions téléphoniques dans les prisons ne sont jamais confidentielles. Il faut absolument rencontrer nos clients et ça doit se faire dans les palais de justice ou en prison, mais s'ils sont transportés à Hull ou à Roberval, c'est difficile , fulmine l'avocat qui cumule plusieurs dizaines d'années d'expérience.

Peu de recours

Le bâtonnier de l'Abitibi-Témiscamingue, Me Pascal Jolicoeur, croit que les transferts peuvent donc nuire à la préparation d'une défense pleine et entière à laquelle ont droit les accusés.

Moi ça m'est déjà arrivé dans le passé en me présentant à la détention d'Amos, d'apprendre que mon client avait été transféré le matin ou la veille, donc je n'ai pas la possibilité de le rencontrer et de discuter avec lui , raconte-t-il.

La seule solution pour les avocats est de demander un avis de renvoi quelques jours avant le retour en cour, mais le juge ne peut émettre que des recommandations et non pas une ordonnance, puisque c'est le ministère de la Sécurité publique qui gère les prisonniers.

François Gendron s'inquiète des coûts

L'ancien député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, qui était élu lors de la construction de la nouvelle prison, s'inquiète des coûts des transferts.

Il faut toujours s'assurer du meilleur usage des fonds publics et ce n'est pas toujours le cas. Quand tu prends quelqu'un qui devrait être incarcéré ici, de l'envoyer ailleurs, de le faire revenir pour son procès, on tombe dans de la gestion coûteuse et c'est pour ça qu'on avait construit une nouvelle prison, pour réduire les coûts inutiles , rappelle-t-il.

Questionné au sujet des coûts, le ministère de la Sécurité publique indique qu'il est impossible d'avoir les coûts des transferts sur une base mensuelle.

Impossible aussi de savoir combien de détenus sont sous la responsabilité du centre de détention d'Amos, mais qui sont actuellement incarcérés ailleurs.