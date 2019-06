Élections et finances à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de l’ACFR

En plus des traditionnels bilans et états financiers, l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de l’Association canadienne-française de Regina (ACFR) comprend un premier rapport d’étape sur les travaux du comité responsable de revoir les statuts et règlements de l’organisme, mais surtout, l’élection d’au moins trois nouveaux membres du conseil d’administration.