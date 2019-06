Les berges du lac Kénogami rongées par l’érosion

Cette situation, qui n’a rien pour réjouir les riverains, est attribuée à divers facteurs.

Ça dépend du niveau du lac, ça dépend des précipitations et ainsi de suite. Mais, oui, ça recule chaque année , reconnaît le directeur du centre touristique, François Guillot.

Les travaux attendront

Le projet de stabilisation de la plage devra être repoussé puisque le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne l'a pas encore approuvé.

On a des études à faire encore, on doit documenter davantage les impacts potentiels des infrastructures qu'on veut construire, des analyses, des études, des caractérisations environnementales supplémentaires , énumère François Guillot.

Les habitués du coin devront donc passer encore un été dans ces conditions.

On ne peut pas dire qu'on a une plage, il ne reste que quelques places et pour descendre à l'eau, c'est couci-couça, soutient Camil Girard. Ils ont été obligés de mettre un escalier!

Moi ça ne me dérange pas, car pour ce que je fais, j'ai tout ce qu'il me faut , mentionne pour sa part Huguette Côté.

Le ministère exige que le projet soit le moins invasif possible et qu’il respecte les normes environnementales. On envisage deux solutions : le rechargement des plages ou la construction d’ouvrages pour stopper l’érosion comme des épis ou de l’enrochement.

Au total, 900 000 $ seront investis pour remettre à neuf le secteur de la plage et les bâtiments du Centre touristique du Lac-Kénogami.

L'organisation espère que les travaux pourront être effectués à la fonte des neiges au printemps 2020.

D’après le reportage de Sarah Pedneault