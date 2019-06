Un premier défilé de la Fierté à Hearst

Une des organisatrices est Sylvie Martin, dont le fils est transgenre.

(Le défilé), c'est pour laisser savoir aux gens de Hearst que oui il y en a dans notre ville, oui c'est normal. Et démontrer aux gens qui font partie de la communauté LGBTQ qu'il y a beaucoup de monde en ville qui les supportent. Sylvie Martin, groupe Fierté Hearst

Mme Martin affirme d’ailleurs que le groupe a reçu beaucoup d’appuis d’individus, d’organismes et de commerces depuis la création d’un groupe sur Facebook, récemment.

En plus du défilé, différents kiosques seront installés dans un parc municipal dans le cadre de l’événement.

Un des exposants sera la bibliothèque publique de Hearst qui va présenter des livres récemment achetés s’adressant à la communauté LGBTQ+.

La directrice de la Bibliothèque publique de Hearst, Francine Daigle, tient quelques livres liés au mois de la Fierté. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

On a bâti une belle petite collection de livres pour enfants, adolescents et adultes et on les met en exposition , affirme la directrice de la bibliothèque publique de Hearst, Francine Daigle.

En plus d’organiser des événements, le groupe Fierté Hearst veut aussi appuyer d’autres façons les membres de la communauté LGBTQ+ locale.