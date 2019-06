Pas de service de nuit pour le SkyTrain

Une étude technique indépendante s’est penchée pendant un an sur la possibilité de prolonger les heures de services du SkyTrain. Elle a conclu que l’arrêt des services la nuit était nécessaire à l’entretien des voies.

Le président et directeur général de TransLink, Kevin Desmond, dit que le principal obstacle au prolongement des horaires relève du fait qu'il n'existe que deux voies et très peu de commutateurs croisés. Or, ce sont des « outils essentiels pour pouvoir fonctionner avec redondance et souplesse » selon lui.

Le SkyTrain n'a tout simplement pas été conçu pour cela. Kevin Desmond, PDG de TransLink

Les résultats de l'étude indiquent que s'il souhaite opérer pendant 24 heures les vendredi et samedi, le SkyTrain devra cesser ses services les jours fériés et les réduire en semaine, afin de récupérer les heures perdues et nécessaires à l'entretien des voies.

Kevin Desmond croit que les compromis nécessaires pour fournir ce type de prolongement de service auraient donc des conséquences négatives pour de nombreux clients, notamment sur le plan des coûts et d'horaires.

Un service d’autobus parallèle

Le Conseil des maires du Grand Vancouver a adopté jeudi une motion souhaitant que le modèle d'autobus parallèle proposé par TransLink fasse l'objet d'une étude plus détaillée. Photo : Radio-Canada / Yvette Brend

Le Conseil des maires du Grand Vancouver a adopté jeudi une motion souhaitant que le nouveau modèle proposé par TransLink fasse l'objet d'une étude plus détaillée. La société des transports estime que les coûts liés à son opération totaliseront 4 millions de dollars annuellement.

TransLink explore également un nouveau service d’autobus express en fin de soirée qui imiterait l'itinéraire, la vitesse et les arrêts du SkyTrain. Il desservirait Surrey, Coquitlam et l'Aéroport international de Vancouver.

