La transformation de Manhattan pilotée par un Canadien

À quelques coins de rue de Times Square, les touristes sont nombreux à venir visiter la toute nouvelle attraction, un gigantesque cône de 16 étages fait de verre et d'escaliers en bronze. La nouvelle sculpture, qu'on surnomme Le vaisseau, est le joyau du quartier Hudson Yards.

« [Hudson Yards], c'est une attraction touristique, un parc, des édifices neufs, de la haute technologie et un centre commercial. Il y a tout ici, sans la congestion de Times Square », remarque Ali Ratib, propriétaire d'un camion-restaurant stationné dans le parc public de Hudson Yards.

Ali Ratib a été témoin des cinq ans de transformation de cet ancien secteur désaffecté. Gratte-ciel et espaces publics ont remplacé piqueries et refuges pour sans-abri.

Disons simplement que les gens qui fréquentent le quartier sont plus recommandables maintenant, affirme-t-il.

Ali Ratib, propriétaire d'un camion-restaurant. Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Espace commercial, condos et parcs

Hudson Yards, c'est 25 milliards de dollars d'investissement privé, le plus important projet immobilier de l'histoire de New York. C'est l'équivalent, en superficie, de 25 terrains de football pour usage commercial dans cinq tours de bureaux, des condos de luxe d'une valeur de 5 millions de dollars chacun ou plus, ainsi que des parcs et des espaces publics.

On y trouve aussi un centre commercial de sept étages où l'on peut magasiner dans des boutiques de luxe, mais aussi des commerces qu'on ne trouvait autrefois qu'en ligne pour attirer les riches millénariaux.

« C'était impossible d'ignorer cette révolution du commerce en ligne. Nous voulions en profiter et être un centre commercial vraiment moderne », soutient Webber Hudson, le vice-président du développeur Related Companies.

Le côté ouest de Midtown est en pleine transformation depuis plusieurs années. La conversion spectaculaire d'anciens rails en un parc surélevé – la High Line – a changé le visage de ce secteur, tout comme la création du parc Hudson et l'utilisation de quais commerciaux abandonnés.

Le quartier Hudson Yard, entièrement bâti sur une gare de triage encore en exploitation, est devenu l'élément central de cette transformation en ajoutant beaucoup d'espace commercial moderne qui faisait défaut à New York , explique le professeur de planification urbaine à l'Université de New York, Mitchell L. Moss.

Le quartier Hudson Yards, sur l'île de Manhattan Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Les Canadiens derrière cet immense projet

Cette transformation de la Grosse Pomme a une saveur toute canadienne. L'entreprise Related Companies, qui pilote le projet, est dirigée par le Canadien Jay Cross. L'entreprise partenaire pour Hudson Yards est Oxford Properties Group, soit la division d'investissement immobilier d'OMERS, le régime de pension des employés municipaux de l'Ontario.

Oxford Properties Group n'a pas voulu accorder d'entrevue, même s'il vient de connaître une de ses meilleures années en 2018 grâce au projet Hudson Yards.

Le quartier va générer des revenus de taxation de 20 milliards de dollars pour la ville. C'est un immense succès et un quartier du 21e siècle pour New York. Le professeur Mitchell Moss, de l'Université de New York

Hudson Yards compte aussi beaucoup de détracteurs, dont Lisa Losito, attablée dans le parc adjacent au quartier.

Elle est venue pour passer le temps avant d'aller prendre l'autobus vers Baltimore. La gare est située ici pour l'instant, mais Lisa craint que le succès de Hudson Yards ne la force à déménager.

La New-Yorkaise Lisa Losito Photo : Radio-Canada / Maxime Beauchemin

Hudson Yards est en fait un quartier construit sur mesure pour les super riches. C’est un espace commercial privé luxueux et sans saveur, déguisé en attraction touristique grâce au Vaisseau. La New-Yorkaise Lisa Losito

Lisa Losito croit que les petites entreprises indépendantes des quartiers avoisinants seront victimes du succès de Hudson Yards et que leur loyer deviendra rapidement hors de prix.

Le restaurateur Ali Ratib ne s'en fait pas avec ces craintes. Il espère simplement que les 150 logements abordables promis dans le projet Hudson Yards verront le jour et souhaite surtout que les touristes continuent d'affluer. Il a choisi de miser sur le succès du quartier Hudson Yards en s'établissant ici. Jusqu'à maintenant, tout semble lui donner raison.