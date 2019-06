Première pelletée de terre du nouveau centre sportif de Bonaventure

Les travaux pour la construction du nouveau centre sportif de Bonaventure ont été officiellement lancés ce matin et devraient s'échelonner sur un an.

Le nouveau centre sportif comprendra une glace aux dimensions réglementées par la Ligue nationale de hockey, des bureaux et une salle multifonctionnelle.

Le projet vise à assurer le dynamisme de la collectivité en reconstruisant un aréna et en y ajoutant de nombreux services pour les citoyens.

Ça s’inscrit dans les orientations que l’on s’est données en 2016 au niveau des saines habitudes de vie, pour s’assurer d’avoir des équipements de loisirs qui correspondent aux besoins de la communauté , vante le maire de Bonaventure, Roch Audet.

Le projet, évalué à 8,3 millions de dollars, a reçu une subvention du Fonds pour les petites collectivités dans le cadre du Programme Nouveau fonds Chantier Canada-Québec.

Les nouvelles installations sont sur le même terrain que l’ancien aréna Gilbert-Desrosiers, qui a été démoli au printemps. Le centre sport devrait être prêt en mai 2020.

Entre-temps, la Municipalité a conclut des ententes avec celles de New Carlisle, de Pasbébiac, de New Richmond et de Caplan pour que les activités sur glace aient tout de même lieu dans leurs arénas.

Pour l'occasion, la députée de Gaspésie–Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, Diane Lebouthillier, était présente en compagnie du maire de la municipalité, Roch Audet et de membres des comités de construction de l’ancien aréna et du centre sportif.